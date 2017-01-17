شرطة دبي تحاضر في «التوعية من المخدرات»

دبي (الاتحاد)

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي ممثلة في إدارة التوعية والوقاية محاضراتها التوعوية حول أضرار المخدرات وسبل الوقاية منها للعاملين بأندية دبي واللاعبين والإداريين على حدٍ سواء، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتحت مظلة برنامج «غرس» التوعوي، حيث ألقى الوكيل أول حامد محمد الرشيدي محاضرة للاعبي نادي دبي الثقافي الرياضي لفئة الناشئين، بهدف توعيتهم بمخاطر المخدرات ورفقاء السوء.

وأكد الوكيل أول الرشيدي في على رسالة برنامج «غرس» التوعوي ودوره في تحصين كافة الفئات المستهدفة ضد مخاطر المخدرات، وخلق بيئة رياضية خالية من أي سلوك سلبي، إلى جانب ضرورة اكتساب اللاعبين بشكل خاص قيما وسلوكيات إيجابية، ليكونوا أفرادا فاعلين لأسرهم ومجتمعهم.

وأضاف: البعض للأسف يقع ضحية لإغراءات بناء وتقوية العضلات باللجوء لأنواع من المنشطات بحثا عن الطرق الأسهل والأسرع، دون أن يدرك أنه يهدد حياته ومستقبله الرياضي، مؤكداً للحاضرين أن الغذاء السليم والتمارين المكثفة هي الأساليب الأمثل لتحقيق أهدافهم.

وحث الوكيل أول الشباب على استثمار وقت فراغهم بالتمارين والقراءة وكل ما ينمي مهاراتهم الفردية، حتى يتمكن من تقوية نفسه بدنياً وذهنياً استعداداً للبطولات الرياضية، داعيا إياهم لدراسة نقاط الضعف لديهم، والعمل على تحسينها بمتابعة اختصاصيين للوصول إلى هدفهم.