سويدان: 6 أرقام إماراتية قياسية في القارة

الشارقة (الاتحاد)
أكد عبد الله سويدان، مدرب المنتخبات، أن الإنجازات التي تحققت جاءت بعزيمة الدراجين، وكانت نتيجة جهد كبير منهم، لأنه ليس في عالم الدراجات حظ، إنما عمل وجهد مضاعف.
وقال: تحقيق 7 ميداليات آسيوية، يدل على التطور الكبير للدراجة الإماراتية، نظراً لأن القارة أصبحت في طليعة أبطال العالم، والدليل على ذلك حصول الماليزي محمد عزيز على لقب بطل العالم أبريل الماضي، كذلك تحقيق 3 ميداليات لأبطال آسيا في أولمبياد ريودي جانيرو في البرازيل، ولنا أن نفخر بما حققته الدراجة الإماراتية على المستوى الآسيوي، وما زلنا نطمح للمزيد، ونعمل من الآن على تحقيق إنجازات أفضل في المشاركات المقبلة.
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ولم يخف سويدان تفاؤله رغم العقبات التي تواجه مسيرة المنتخبات، وقال: التجربة الإماراتية في إعداد المنتخبات أصبحت نموذجاً يحتذى به، خليجياً وعربياً، مشيراً إلى أن الاتحاد القطري يبحث مع الاتحاد هذه التجربة من أجل نقلها إلى قطر للاستفادة من النجاح الذي تحقق في إعداد المنتخبات على مستوى الشباب والناشئين خاصة، وهذا يؤكد التطور الكبير الذي تحقق رغم قلة الإمكانات.
وتقدم سويدان بالشكر إلى رئيس وأعضاء الاتحاد في دعمهم الكبير للمنتخبات، مشيراً إلى أن هذا يعود للنهج الذي وضعه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، الداعم الأول للدراجات الإماراتية الذي قدم الكثير جداً لتجهيز معسكرات المنتخبات الخارجية في السنوات الماضية.