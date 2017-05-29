سويدان: 6 أرقام إماراتية قياسية في القارة

الشارقة (الاتحاد)

أكد عبد الله سويدان، مدرب المنتخبات، أن الإنجازات التي تحققت جاءت بعزيمة الدراجين، وكانت نتيجة جهد كبير منهم، لأنه ليس في عالم الدراجات حظ، إنما عمل وجهد مضاعف.

وقال: تحقيق 7 ميداليات آسيوية، يدل على التطور الكبير للدراجة الإماراتية، نظراً لأن القارة أصبحت في طليعة أبطال العالم، والدليل على ذلك حصول الماليزي محمد عزيز على لقب بطل العالم أبريل الماضي، كذلك تحقيق 3 ميداليات لأبطال آسيا في أولمبياد ريودي جانيرو في البرازيل، ولنا أن نفخر بما حققته الدراجة الإماراتية على المستوى الآسيوي، وما زلنا نطمح للمزيد، ونعمل من الآن على تحقيق إنجازات أفضل في المشاركات المقبلة.

وأوضح «الأرقام في سباقات المضمار تؤكد التفوق الإماراتي، حيث حقق أبطال الإمارات 6 أرقام قياسية آسيوية، وتم تحطيم الرقم العربي، وسيظل هذا الرقم باسم الإمارات لسنوات عديدة مقبلة». وطالب سويدان بزيادة المخصصات المالية للمنتخبات، مشيراً إلى أن قلة الإمكانات المادية هي العائق الأكبر الذي يحجم عمل المنتخبات، وقال «الاتحاد يتحرك في مساحة ضيقة جداً لتوفير الدعم المالي، حيث الاعتماد الأكبر على دعم الهيئة، وهو دعم لا يمكن أن يساعد على تقدم وتطور اللعبة، ونأمل أن تتضاعف ميزانية المنتخبات من قبل الهيئة». وتابع «من العقبات التي تواجه المنتخبات أيضاً الأندية التي تعاني هي الأخرى من قلة الميزانية، وبالتالي ضعف الإعداد، وقلة عدد الممارسين للعبة التي تحتاج إلى مصاريف كبيرة»، مشيراً إلى أن هناك خامات جيدة في الأندية، إلا أن الإعداد قليلة جداً، نتيجة هجر الدراجين للعبة، لعدم جدواها مالياً لهم.

ولم يخف سويدان تفاؤله رغم العقبات التي تواجه مسيرة المنتخبات، وقال: التجربة الإماراتية في إعداد المنتخبات أصبحت نموذجاً يحتذى به، خليجياً وعربياً، مشيراً إلى أن الاتحاد القطري يبحث مع الاتحاد هذه التجربة من أجل نقلها إلى قطر للاستفادة من النجاح الذي تحقق في إعداد المنتخبات على مستوى الشباب والناشئين خاصة، وهذا يؤكد التطور الكبير الذي تحقق رغم قلة الإمكانات.

وتقدم سويدان بالشكر إلى رئيس وأعضاء الاتحاد في دعمهم الكبير للمنتخبات، مشيراً إلى أن هذا يعود للنهج الذي وضعه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، الداعم الأول للدراجات الإماراتية الذي قدم الكثير جداً لتجهيز معسكرات المنتخبات الخارجية في السنوات الماضية.