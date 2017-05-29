«الطائرة» تدشن الملتقى الرياضي للمرأة في الشارقة

الشارقة(الاتحاد)

برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، دشنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أمس الأول، الدورة التاسعة للملتقى الرمضاني الرياضي للمرأة تحت شعار «للرياضة معانيها في رمضان نحييها» بثلاث مواجهات، ضمن مسابقة الكرة الطائرة.

وأسفرت نتيجة أولى المباريات عن فوز نادي الشارقة لرياضة المرأة على فريق شرطة الشارقة 2 - صفر بالأشواط 25- 4 و25-5، فيما فاز «ئي أس في» ممثل الجالية الفلبينية على فريق اسبيريا ممثل الجالية الإيطالية 2 - صفر بالأشواط 25-18 و25 - 21، ونجح فريق سكاي دايف في الفوز على فريق شيفروليه بنتيجة 2- 1، بعد مواجهات قوية على مدى ثلاثة أشواط، حيث كان الشوط الأول ماراثونيا، إذ تعادلا فيه أكثر من ست مرات لتحسم النتيجة في النهاية لصالح فريق شيفروليه 29- 25، ثم نجح فريق سكاي دايف في معادلة النتيجة في الشوط الثاني 25-17، ليلعب الفريقان شوطاً حاسماً ابتسم لسكاي دايف 15 - 9.

ووجهت مي العامري، المشرفة على الملتقى الرياضي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لدعمها ورعايتها للملتقى وتوفير كل مقومات التميز والنجاح.

وقالت: المؤسسة تهدف من تنظيم الملتقى إلى تحفيز اللاعبات من أجل المشاركة في البطولات الرياضية، وتعزيز الجهود المبذولة في مجال الاهتمام بالرياضة النسائية في الإمارة، والاستفادة القصوى مما يقدّمه شهر رمضان من فائدة تعود بالنفع على الصحة والجسد.

وأكدت أن مخرجات الملتقى ستكون خير تحضير لفعاليات النسخة الرابعة من دورة الأندية العربية 2018، خاصة في ظل مشاركة نخبة من الأندية العربية والمحلية في البطولة.

وحول مشاركة دولة الكويت في الملتقى بمنتخب كرة السلة، أوضحت العامري أن اللجنة العليا المنظمة أكدت ترحيبها بمشاركة جميع الدول العربية الشقيقة، حتى يكون الملتقى عربياً بالكامل، وجاءت الاستجابة من دولة الكويت الشقيقة، مشيرة إلى أن المشاركة تعد إضافة حقيقية للفرق المشاركة، خاصة في كرة السلة.