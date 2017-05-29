تراجع أسعار 38 سهماً بفعل «استدعاء الهامش»

حاتم فاروق (أبوظبي)

تراجعت أسعار 38 سهماً مدرجة بالأسواق المالية المحلية من إجمالي 57 سهماً تم التعامل عليها خلال جلسة بداية الأسبوع أمس، لاستمرار فقدان المستثمرين لشهية التداول وغياب المحفزات، ما أدى لتدني قيم السيولة إلى مستويات قياسية وتسارع وتيرة الانخفاضات نتيجة «استدعاء الهامش» للأسهم المضاربية التي تعرضت خلال الجلسة للبيع الإجباري من قبل شركات الوساطة لتغطية المراكز المكشوفة.

وسجلت تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية خلال جلسة أمس، نحو 403.8 مليون درهم، بعد أن تعامل مستثمرو الأسهم مع أكثر من 345 مليون سهم، من خلال تنفيذ 2653 صفقة.

وخسرت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة أمس مستويات دعم مهمة، عندما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضاً 0.45% عند مستوى 4496 نقطة خاسراً 20 نقطة عن الإغلاق السابق، فيما هوى مؤشر سوق دبي المالي تحت مستوي 3300 نقطة ليغلق عند مستوى 3293 نقطة خاسراً 33 نقطة عن الإغلاق السابق.

وسجلت تعاملات مستثمري سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 190.2 مليون درهم، بعدما تم خلال الجلسة التداول على نحو 177.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 464 صفقة، حيث تم التعامل على 26 سهما، ارتفع منها 3 أسهم، وتراجعت أسعار 16 سهما، فيما ظلت 7 أسهم عند الإغلاق السابق.

وتعامل مستثمرو سوق دبي المالي على 167.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 213.6 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2189 صفقة، حيث تم التعامل على 31 سهما، ارتفع منها 5 أسهم، وتراجعت أسعار 22 سهماً، فيما ظلت أسعار 4 أسهم عند الإغلاق السابق.

وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن تعاملات المستثمرين بالأسواق المالية ما زالت دون المستوى متأثرة بحالة التردد والقلق التي أدت إلى فقدان شهية التعاملات، ما أدى إلى تراجع واضح في أحجام وقيم التداولات.

وأضاف أن التراجعات الجماعية طالت عددا من الأسهم القيادية أدت إلى انخفاض المؤشرات إلى مستويات دعم جديدة خصوصاً مؤشر سوق دبي المالي الذي فقد مستوى 3300 نقطة ليغلق عند مستوى 3293 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية دون مستوى 4500 نقطة ليغلق عند مستوى 4496 نقطة. وطالب بضرورة وقف البيع العشوائي للأسهم المتداولة بالهامش من خلال غلق المراكز المكشوفة عن طريق السداد النقدي لحماية الأسهم من البيع إضرارياً، أو إعطاء المستثمر أوامر ببيع أسهم أخرى لا تخضع للهامش حتى يتجنب الخسائر المحققة نتيجة استدعاء الهامش. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر سهم «إشراق العقارية» قائمة الأسهم النشطة بالكمية خلال جلسة تعاملات أمس، حيث سجل مع نهاية الجلسة 42.2 مليون سهم، بقيمة 43.5 مليون درهم ليغلق متراجعاً فلسا واحدا عن الإغلاق السابق عند مستوى 1.04 درهم. وقاد قطاع الاستثمار تراجعات سوق دبي المالي الذي تراجع 2.25%، بالتزامن مع انخفاض سهم سوق دبي المالي 2.8%، ودبي للاستثمار 2.43%، فيما انخفض قطاع العقارات 1.09%، مع تراجع سهم إعمار مولز 2.34%، وإعمار 1.24%.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي المالي، تصدر سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بالكمية مسجلاً 17.8 مليون سهم، بقيمة 13.5 مليون درهم، ليغلق السهم متراجعاً بنسبة 1.97% على سعر 0.745 درهم.