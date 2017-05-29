«اقتصاديـة أبوظبي» تنفذ حملة توعية المستهلكين في مراكز وأسواق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم حملة لتوعية المستهلكين في عدد من المراكز التجارية في أبوظبي، استهدفت جمهور المستهلكين لتعريفهم بسلوكيات الاستهلاك الخاطئة خاصة خلال شهر رمضان، إضافة إلى حقوقهم وواجباتهم كمستهلكين.

وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة إن هذه الحملة تأتي في إطار خطة التوعية والرقابة والتفتيش التي تنفذها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمناسبة شهر رمضان الكريم في أسواق المدن الثلاث لإمارة أبوظبي «أبوظبي والعين والظفرة» وتشمل 5 حملات على منافذ البيع ومحال الخضراوات والفواكه وأسواق المواشي ومحال بيع اللحوم وتوعية المستهلكين بالسلوك الاستهلاكي خلال رمضان وعلى المحال التجارية للمواد الاستهلاكية.

وأوضح أن حملة توعية المستهلكين والتي تم تنفيذها قبل أسبوع من قدوم شهر رمضان الكريم ركزت على توعية المستهلكين بسلوكيات خاطئة، يكثر ممارستها في شهر رمضان كعدم وضع ميزانية محددة وعدم وضع قائمة بالمشتريات قبل الذهاب إلى السوق وعدم مراجعة الأسعار والبطاقة الغذائية وتاريخ الإنتاج والانتهاء أثناء شراء المواد الغذائية، إضافة إلى عدم تخزين المواد الغذائية بصورة صحيحة ما يؤدي إلى تلفها أو تقليل جودتها.

وأضاف منيف المنصوري أن موظفي حماية المستهلك بالدائرة قاموا بزيارة عدد من المراكز التجارية في أبوظبي حيث التقوا جمهور المستهلكين لتوزيع النصائح والإرشادات الاستهلاكية من خلال توزيع مطبوعات تتضمن نصائح للتخلص من السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة قبل وخلال وبعد الذهاب إلى الأسواق.

وأشار إلى أن قائمة النصائح والإرشادات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لدائرة التنمية الاقتصادية بهدف تعميمها على المستهلكين من عامة الجمهور بما يهدف إلى إيصال الرسائل إليهم عبر الوسائل الإعلامية المتاحة.

وتضمنت مطبوعات التوعية التي قامت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بتوزيعها على المستهلكين نصائح قبل الذهاب إلى التسوق كالتفكير في ميزانية الأسرة وإعداد قائمة بالمواد الضرورية تجنبا للتبذير وتجنب الشراء خلال وقت الصيام، حيث يميل الصائم دوماً إلى الشراء أكثر عن حاجته بالإضافة إلى التأكد من أن المنتج الذي يراد شراؤه فعلاً ما يحتاج إليه.

كما تضمنت مطبوعات التوعية نصائح خلال تسوق المستهلكين، ركزت على أهمية معاينة السلعة جيدا والتدقيق على الأسعار ومراجعة البطاقة الغذائية للمنتج «تاريخ الإنتاج والانتهاء والأوزان» قبل الشراء، وتجنب الانسياق وراء الإعلانات التجارية التي تكثر خلال الشهر الفضيل، إلى جانب القيام بشراء المواد الغذائية الرئيسة وتجنب شراء المواد الثانوية وغير الضرورية.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في مطبوعة التوعية التي تم توزيعها أهمية حصول المستهلك على فاتورة الشراء بعد الانتهاء من التسوق، تحوي اسم المزود وعنوانه، تعريف السلعة، وحدة البيع، كمية السلعة أو عدد الوحدات المباعة.