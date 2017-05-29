تنويع المنتج العقاري وتلبية الطلب على «المتوسطة» يضمن استدامة النمو

حوار: سيف الشامسي

كشف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «أَرادَ» العقارية، أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع العقارية الجديدة في الشارقة تبلغ مليار درهم خلال عام 2017، ما يعكس الثقة الكبير من قبل المستثمرين الأجانب في الفرص العقارية المجزية التي توفرها الإمارة. وقال الشيخ سلطان في حوار مع «الاتحاد»، إن الشارقة باتت تلبي الطلب المرتفع على عقارات الدخل المتوسط، مؤكداً أن توفير المشروعات التي توفر هذه الفئة من العقارات يضمن استدامة نمو القطاع، ويضمن استقرار الأسعار.

وأضاف، بمناسبة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع نسمة العقاري التابع للمجموعة، أن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» قدر قيمة الاستثمار المباشر الأجنبي في الإمارة بنحو مليار درهم في عام 2017، بنمو 15%، مقارنة بعام 2016، الأمر الذي يعد دليلاً واضحاً على أن الشارقة أصبحت وجهة مفضلة ليس فقط للشركات الخارجية التي تتطلع للتوسع في الشرق الأوسط، ولكن أيضاً للمستثمرين الذين يرغبون في الاستفادة من تغييرات البيئة التشريعية التي دخلت حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات، والتي سمحت لمجموعة واسعة من المستثمرين الأجانب بامتلاك العقارات هنا.

وأوضح: «أصدرت حكومة الشارقة في العام 2014 قراراً تاريخياً يقضي بإعطاء حق الانتفاع العقاري الذي يتيح للأجانب استخدام العقارات لمدة 100 عام، الأمر الذي مثّل انطلاقة قوية وواثقة لإحداث تغيير إيجابي مهم في القطاع، وفي السابق، كان هذا الحق مقتصراً على الخليجيين والبعض من العرب والآسيويين بموجب إذن خاص. ويحق للعرب من دول مجلس التعاون الخليجي شراء العقارات على أساس التملك الحر، في حين أن الوافدين قد يشترون عقود إيجار لمدة 100 سنة في مناطق معينة من الشارقة، مثل مدينة تلال ومساكن نسمة».

وتابع الشيخ سلطان: «ولا شك أن القوانين المعمول بها حالياً تضمن بوضوح حقوق جميع الأطراف المعنية، من المطورين إلى المستثمرين، وبصفة عامة، ظل سوق العقارات في الشارقة مستقراً على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، على الرغم من الأزمة المالية العالمية وسلسلة من القضايا الأخرى التي أدت إلى تقلبات عدة في أسواق أخرى في الشرق الأوسط. والإقبال الكثيف الذي لمسناه من المستثمرين في المرحلة الأولى من مشروع نسمة دليل على أن مشروعنا يعد وجهة استثمار ثابتة ومستقرة، كما أن يؤكد المكانة الاستثمارية الرائدة لإمارة الشارقة».