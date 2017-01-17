«دبي القابضة» تطلق سباق «ساندستورم» للحواجز

دبي(الاتحاد)

أعلنت «دبي القابضة»، امس عن إطلاق سباق «ساندستورم»، للحواجز، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ويمكن لكافة أفراد المجتمع المشاركة في السباق الذي يتكون من مضمارين، 5 و10 كيلومترات ممتدان على أربعة أنواع من التضاريس تشمل الأراضي الصخرية والرملية والطينية، إضافة إلى الماء، وتتوزع عليها أكثر من 30 حاجزاً تمتزج بشكل طبيعي مع الكثبان الرملية والبحيرات والنباتات الخضراء والحياة البرية وسط البيئة الطبيعية الخلابة لصحراء دبي.

وتقام النسخة الأولى من السباق 27 يناير الجاري في مشروع «بحيرات القدرة» في محمية المرموم الصحراوية بدبي، وتم تصميم مضمار السباق، الذي يتضمن أكثر من 30 و40 حاجزاً لفئتي خمسة وعشرة كيلومترات على التوالي، من قبل فريق من خبراء دوليين متخصصين في تصميم مضامير السباق والحائزين على العديد من الجوائز في هذا المجال.

وقال أحمد بن بيات، نائب الرئيس والعضو المنتدب لـ «دبي القابضة»: «يسرنا إطلاق سباق «ساندستورم»، الذي يعتبر أضخم سباق حواجز على مستوى الدولة ويشكل تحدياً يعكس حيوية ونبض دبي ويستفيد من المعالم الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها الإمارة، ويأتي بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية العاشرة ل «برنامج دبي القابضة لتعزيز اللياقة البدنية للموظفين»، كما يعكس التزام المجموعة الراسخ بدعم المبادرات التي تعزز الصحة وترتقي بجودة حياة الناس بطرق وأساليب عديدة ومتنوعة، بدءاً من حملات التوعية بالأغذية الصحية وصولاً إلى تنظيم أو المشاركة في الفعاليات التنافسية الوطنية».

وأضاف: «من المشجع أن نرى هذا الاهتمام الكبير بالسباق، ونتطلع إلى استقبال المشاركين من مختلف أنحاء الإمارات والمنطقة بأكملها، حيث يجسد التزام «دبي القابضة» بحماية البيئة الطبيعية في الدولة، وحرصها المتواصل على إرساء وترسيخ أسس ومعايير الاستدامة من خلال التوعية البيئية والحد من التأثيرات السلبية على الطبيعة».

وتقدم قرية السباق التي تشكل جزءاً من موقع الحدث، مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمسلية للمشاركين في السباق وأفراد عائلاتهم، وتم فتح باب التسجيل في السباق أمام الراغبين بالمشاركة من جميع الأعمار وبمختلف مستويات اللياقة البدنية، وسيكون بانتظارهم سباقٌ مفعم بالمرح والتحدي يمكن قطع مسافته بقليل من المثابرة والجهد، وذلك تحت إشراف ومتابعة متخصصين في الياقة البدينة لضمان سلامة كافة المشاركين، كما سيتم تقديم جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من السباق، ضمن فئات الذكور والإناث وفرق الشركات والمواطنين الإماراتيين.