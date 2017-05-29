عبدالرحمن الغافقي.. استشهد في «بلاط الشهداء»

سلوى محمد (القاهرة)
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي العكّي، من قبيلة «عك» باليمن، يُكنّى أبا سعيد، وفد على سليمان بن عبد الملك الأموي في دمشق، وظهرت مواهبه الحربية في الغزوات، فاختاره خلفاً للقائد السمح بن مالك الذي استشهد في معركة «تولوز» في جنوب فرنسا التي هُزم فيها المسلمون أمام قوات أودو دوق، فنظم الجيش ورجع به من دون تفكك، وأنقذ الباقين بأقل الخسائر، ولبث في منصبه مدة قصيرة، أظهر خلالها قدرته على الإدارة والقيادة.
أراد أودو دوق أن يشغل المسلمين بالمشكلات الداخلية بعد أن علم أن الغافقي يجهز جيشاً، فعمد إلى خلق الفتن والقلاقل بين المسلمين العرب والمسلمين الأمازيغ «البربر»، واستطاع استمالة «منوسة» حاكم إحدى الولايات الجنوبية، وأغراه بالخروج على الغافقي، عارضاً عليه المساعدة بالمال والسلاح، فوافق «منوسة»، إلا أن الغافقي لم يمهله طويلاً، فاستطاع أن يوحد الصفوف، وجمعت هيبته كلمة القبائل، فرد المظالم، وحقق العدالة الاجتماعية، فحاصر جيش «منوسة» وقتله وأنهى الفتنة، بعدها جاء عنبسة بن سحيم الكلبي والياً على الأندلس التي كانت تتبع أفريقيا، فاستشهد عنبسة عند عودته من غزوه أرض الفرنجة، وتعاقب ولاة عدة حتى أقرّ والي أفريقيا عبيد الله بن الحبحاب تعيين عبد الرحمن الغافقي للولاية الثانية، الذي حرص على حمل راية الإسلام وحضارته إلى شعوب أوروبا والقسطنطينية التي غرقت في الظلام، ليعم الإسلام القارة الأوروبية، فأعد بتميزه وأسلوبه العسكري جيشاً كبيراً، وتوجه غازياً بلاد الفرنجة، وتوجه إلى بوردو وهزم الدوق، وفر قائدهم أودو من مدينة لأخرى، والمسلمون من خلفه، حتى التقى الجيشان على ضفاف نهر «الجارون»، وانتصر جيش المسلمين، وفتح الغافقي نصف فرنسا الجنوبي.
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