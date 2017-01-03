«جو جيتسو الإمارات» يدخل أجواء «أبوظبي جراند سلام»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

بدأ منتخبنا للجو جيتسو ولاعبو الأندية أمس معسكراً تدريبياً على فترتين يومياً بصالة أيبيك أرينا، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرازيلي روبيرتو ليما «جوردو»، وذلك استعداداً لجولة أبوظبي جراند سلام التي تستضيفها العاصمة لأول مرة يومي 13 و14 الشهر الجاري، وتقام خلالها منافسات البدلة في أول يوم، ودون البدلة في اليوم الثاني، حيث دخل اللاعبون أجواء البطولة العالمية الكبرى بطموحات كبيرة من أجل حصد الذهب.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة أن أبرز مفاجأة في جولة أبوظبي جراند سلام هي المكافآت المالية التي سيتم رصدها، والتي تعد ضعف الجوائز التي كانت تقدم في كل الجولات المقبلة، حيث تبلغ إجمالي المكافآت 200 ألف دولار أميركي، حيث إن البطولة سوف تشهد مشاركة أهم 20 لاعباً ولاعبة من أصحاب وصاحبات الحزام الأسود في الجولات السابقة التي أقيمت في كل من لوس أنجلوس، وطوكيو، والبرازيل.

ومن ناحيته، أكد طارق البحري، مدير جولات أبوظبي جراند سلام، أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لإعداد الصالة المغطاة، وسيغلق باب التسجيل للمشاركة في البطولة يوم الأحد المقبل، مشيراً إلى أن اللاعبين واللاعبات الذين سيحضرون من خارج الدولة سوف يبدأون في الوصول اعتباراً من الاثنين المقبل.

وقال: «لجنة الحكام برئاسة أليكس باز تستعد هي الأخرى للحدث، وتبدأ إجراءات الوزن مساء يوم 12 الشهر الجاري»، وأضاف: «سوف تكون هناك خطة إعلامية للحدث لدعوة الجماهير للحضور وإنجاح الجولة الأهم من جولات أبوظبي جراند سلام، خاصة أنها تقام لأول مرة في أبوظبي، ومن المنتظر أن يجري تكريم أفضل 3 أكاديميات بالدولة تهتم بلعبة الجو جيتسو»، مشيراً إلى أن جولات أبوظبي جراند سلام سوف تختتم في لندن مارس المقبل، لتكون أفضل إعداد لبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، التي ينتظرها الجميع كل عام في أبريل.