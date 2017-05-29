«الخطبة».. الجامع ذو الأبواب التسعة

مجدي عثمان (القاهرة)

عُرف في أول الأمر بـ«جامع الخطبة»، ثم لفترة من الزمن «الجامع الأنور»، وكان الوحيد الذي تقام فيه صلاة الجمعة في عهد صلاح الدين الأيوبي، بعد أن أبطلها في الجامع الأزهر، ويعتبر ثاني مساجد القاهرة اتساعاً بعد جامع ابن طولون، كما يعد من المساجد القليلة التي شارك اثنان من الملوك في بنائها في العصر الفاطمي، إنه «جامع الحاكم بأمر الله»، الذي أمر ببنائه الخليفة العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله في سنة 380هـ - 990م، وأكمله ابنه الخليفة الحاكم بأمر الله سنة 403 هـ - 1012م، ويقع في أول شارع المعز لدين الله ملاصقاً لسور القاهرة الشمالي، ويبعد خطوات قليلة عن بوابتي الفتوح والنصر.

وكان عند إنشائه يقع خارج السور الذي بناه جوهر الصقلي قائد الخليفة المعز لدين الله، من الطوب، حول مدينة القاهرة الفاطمية سنة 359 هـ - 970م، وعندما قام بدر الجمالي وزير الخليفة المستنصر سنة 480 هـ - 1087م بتوسعة المدينة من الناحيتين الشمالية والجنوبية، أقام السور الشمالي بالحجر ملاصقاً تماماً للجدار الشمالي الشرقي للجامع.

وقد أتم العزيز جانباً كبيراً من بناء الجامع وخطب وصلى فيه الجمعة في الرابع من رمضان سنة381 هـ - 991م، وتوفي قبل أن يكتمل البناء، ولما تولى ابنه الحاكم بأمر الله الخلافة، أمر وزيره يعقوب بن كلس أن يتم بناء الجامع وانتهى البناء سنة 403 هـ - 1012م، لذا نُسب إليه وصار يعرف بجامع الحاكم، ولما أعاد الوزير بدر الجمالي بناء سور القاهرة الشمالي أدخل الجامع في نطاق السور.

في سنة 702 هـ - 1303م تأثر الجامع بالزلزال الذي حدث في مصر، وتهدمت أجزاء منه، وسقط السقف، وهوت قمتا مئذنتيه، وكان ذلك في الولاية الثانية للسلطان الناصر محمد فأمر أحد أمرائه - بيبرس الجاشنكير - بإصلاح الجامع، وتم له ذلك، ثم جدده ابنه السلطان حسن سنة 1359م، وجامع الحاكم شهد عمليات إصلاح وتجديد كثيرة آخرها فترة الثمانينيات.