الطلاب المغتربون.. عائلة واحدة على مائدة رمضان

هناء الحمادي (أبوظبي)

لا يمكن أن يشعر بنعمة التمتع بشهر رمضان المبارك في ظل هذا الوطن، وبالقرب من حميمية الأسرة، وطعم الروحانية العالية التي يشعر بها الصائم حينما يسمع أذان المغرب، ثم إقامة صلاة التراويح، والتجول في الأسواق التي تحمل رائحة سعادة الصائمين، إلاّ من اغترب عن وطنه، ليجد نفسه يسابق من أجل إتمام أهدافه التي تغرّب من أجلها، وربما تتسارع الأشهر دون أن يشعر بأن غربته قد طالت! لكنه لا يبدأ يستعيد ذاكرته المفقودة بالشكل الكبير والموجع إلاّ حينما يتم الإعلان عن دخول شهر رمضان.

وهكذا هم المبتعثون خارج الوطن من أجل التحصيل العلمي، حكايات حنين، وتفاصيل كثيرة يحتفظون بها بداخلهم، فيحاولون «لم» الشتات بالقرب من بعضهم، ونقل الأجواء الرمضانية إلى بلد الاغتراب، لهم تجارب مختلفة بكافة المقاييس لشعورهم بأحاسيس الغربة التي يفتقدون فيها صوت القرآن الذي يملأ الفضاء، وفي الاجتماعات وصلة الرحم، إضافة إلى وجود بعض التعب والمشقة لأن النهار يكون أطول، إضافة لغياب الكثير من الأجواء الرمضانية التي اعتادوها والشعور بالحنين للتجمعات العائلية.

شوق وحنين

ظروف الدراسة أجبرتها على أن تقضي شهر رمضان الكريم خارج الوطن، لكن الحنين إلى الوطن مؤلم بالنسبة لها، خاصة أن التجربة الأولى كانت صعبة جداً عندما كانت سنة أولى دراسة.. ليلى الشاعر تخصص إدارة العمليات بجامعة أميركية تعودت طوال حياتها أن تقضي رمضان بين الأهل ووسط اللمة العائلية التي تفوح منها التواصل والمحبة، لكن ظروف الدراسة خارج الدولة أجبرتها على أن تتأقلم مع الوضع الجديد.