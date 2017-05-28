لحج تعتمد خطة وقائية في مواجهة «الكوليرا»

عدن (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصحية في لحج، استعدادها للبدء بتنفيذ خطة طبية للوقاية من انتشار مرض الكوليرا الذي سجل خلال الأيام الماضية ارتفاعاً في عدد الحالات المشتبه بإصابتها.

وكشفت إحصائيات طبية تسجيل 100 حالة مشتبه بإصابتها بالمرض، توفيت بعض الحالات جراء الإسهالات المائية الحادة والقيء الشديد.

وأكد مدير صحة لحج الدكتور عبدالرزاق الشاطري، أن خطوة الوقاية تشمل نزولا ميدانيا إلى المناطق التي تم رصد عدد من الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا من أجل اتخاذ إجراءات الوقاية وتوعية المواطنين حول الوباء، مشيراً إلى إعداد فرق تثقيف وترصد وبائي لمجابهة هذا المرض القاتل. وأشار إلى أن هناك فرقا أخرى تعمل على أخذ عينات من مصادر المياه بهدف كلورتها إلى جانب استهداف خزانات المياه في الأحياء السكنية، لافتا إلى أن هناك شحنة أدوية، تتضمن سوائل وريدية ومحاليل، سيتم توزيعها على المراكز الصحية وأيضا محاليل الإرواء والعديد من العلاجات المساهمة في التصدي للكوليرا.