السراج يدين الاعتداء على منزل وزير الدفاع بحكومته

القاهرة (د ب ا)

أدان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دولياً، فائز السراج، الهجوم الذي تعرض له منزل المفوض بمهام وزير الدفاع الموقوف المهدي البرغثي بجنزور غرب طرابلس امس الأول، وأكد السراج «أن الأجهزة الأمنية بدأت التحقيق لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها وتقديمهم للعدالة»، بحسب موقع «بوابة الوسط» الإخباري الليبي.

من جانبه، أعلن البرغثي في بيان الليلة قبل الماضية أن «جماعات خارجة عن القانون هاجمت منزله بجنزور»، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر عن بعض «الأضرار المادية التي لحقت بالمنزل».وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أوقف في مايو 2017، البرغثي، وقائد القوة الثالثة، جمال التريكي، إلى حين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة، ووقف إطلاق النار في الجنوب، كما يقوم وكيل الوزارة أوحيدة عبد الله أوحيدة بمهام الوزير لحين انتهاء التحقيقات في الهجوم على قاعدة براك الشاطئ الجوية.

يذكر أن ليبيا تشهد انفلاتاً أمنياً عقب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.