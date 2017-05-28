مراد المصري (دبي)

لمن يستفسر عن التوقعات بخصوص حظوظ رياضيينا في منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي تقام في إندونيسيا العام المقبل بعد 15 شهرا من الآن، أو يترقب لحظات دخول بعثتنا وهي تحمل علم الدولة خفاقا في طابور العرض خلال ألعاب طوكيو العام 2020، ويتساءل كم ميدالية ستزين أعناقنا، فإن الدورة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي التي اختتمت في أذربيجان قدمت لنا الجواب، حيث دقت نتائجنا جرس الإنذار أمام هذه الأحلام وأعادتنا إلى أرض الواقع الصعب.

واكتفت بعثتنا بالحصول على 4 ميداليات من أصل 886 ميدالية وزعت في الألعاب، من دون أن تكون بين هذه الميداليات الأربع أي ذهبية، حيث نجحت 3 ألعاب فقط من أصل 8 في رفع علم الدولة على منصات التتويج، بفوز الشيخ سعيد بن مكتوم بفضية رماية الإسكيت، وتتتويج سيف بن فطيس بالميدالية البرونزية في ذات المسابقة، فيما نجح إيفان رومانكو لاعب منتخبنا للجودو في حصد برونزية وزن تحت 100 كجم، كما نجحت علياء سعيد عداءة منتخبنا لألعاب القوى في الظفر ببرونزية 10 آلاف متر سيدات.

وشارك في وفد بعثتنا 28 لاعبا ولاعبة، أشرف عليهم 12 مدربا وفنيا متخصصا، تواجدوا معهم لمتابعة أدائهم وتحضيرهم للمنافسات. ولعل الكتاب كان يقرأ من عنوانه سابقا، حينما غاب عدد من ممثلي الاتحادات عن حضور المؤتمر الصحفي للكشف عن البعثة المشاركة في الدورة، وتجنب العديد منهم الإجابة على توقعاتهم حول الميداليات التي يسعون للفوز بها.

وأوضح سعيد عبد الغفار الأمين العام المساعد للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، أن المشاركة الإماراتية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، جاءت أقل من سقف الطموحات سواء من ناحية أعداد الرياضيين المشاركين أو النتائج.