«البلاي أوف» والأجنبي الثاني على طاولة «أحداث الطائرة»

أسامة أحمد (دبي)

تعقد لجنة أحداث الطائرة اجتماعا مهما الأسبوع المقبل لمناقشة روزنامة الموسم الجديد ودراسة المقترحات المقدمة من الأندية والتي رفعتها الجمعية العمومية في اجتماعها الأخير لاتحاد اللعبة حيث يتصدر «البلاي أوف» وعودة الأجنبي الثاني وعدد الأندية بعد الدمج أجندة الاجتماع المرتقب.

وأوضح سالم نايف الكثيري النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس لجنة الأحداث» أن الاجتماع سيناقش كل تفاصيل الموسم الجديد، من أجل الوصول إلى روزنامة مثالية يكون لها المرود الإيجابي على اللعبة.

وأشار إلى أن قرار دمج أندية الأهلي والشباب ودبي يصب في مصلحة الكيان الجديد «شباب الأهلي - دبي» مما يجعل الفريق الجديد قوة تنافسية في بطولات الموسم الجديد، خصوصا أن منتخباتنا الوطنية المختلفة ستكون أكبر المستفيدين من التطور الذي يحدث في نادي «شباب الأهلي -دبي» بعد توحيد الجهود في فريق واحد، مما يحدث نقلة نوعية في طائرة «الكيان الجديد».

وقال: 8 أندية تشارك في النسخة الجديدة لبطولات الموسم الجديد بعد تقليصها من 9 بعد الدمج وهي العين وبني ياس والجزيرة والوصل والنصر و«شباب الأهلي - دبي» وحتا وعجمان.