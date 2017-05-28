درع التفوق يثير أزمة بين الشارقة واتحاد اليد

رضا سليم (دبي)

دخل اتحاد اليد في أزمة جديدة رغم نهاية الموسم الحالي بشكل رسمي، بعدما احتج نادي الشارقة على قراره بمنح نادي الشعب درع التفوق العام، والذي حصل عليه الأخير بفارق نصف نقطة، خاصة أن «الملك» احتفظ بدرع التفوق العام حتى الموسم الماضي، 2015-2016، للمرة التاسعة على التوالي والمرة الـ14 منذ بدء تطبيق نظام مسابقة درع التفوق العام موسم 99-2000.

وأكد ناجي ربيعة، نائب المشرف العام على كرة اليد في الشارقة، أن ما حدث من اتحاد اليد غير مقبول، وأنه طبقاً للوائح، فالشارقة هو الأحق في درع التفوق العام بالمشاركات والنتائج والنقاط في كل المراحل السنية، مشيراً إلى أن الاتحاد أهدى درع التفوق للشعب رغم أنه لم يشارك في فئة الشباب، في حين أن الشارقة شارك وفاز بكأس السوبر، ولا يوجد لديه لاعب في منتخب الرجال، في حين أن لدى «الملك» 7 لاعبين، وعلى مستوى منتخب الناشئين هناك 7 لاعبين من الشارقة مقابل 3 من الشعب.

وأضاف أن الشارقة فاز بـ7 بطولات هذا الموسم في مستوى الرجال، وفاز بالدوري وكأس الإمارات، وكأس السوبر للشباب، ودوري وكأس الناشئين، ودوري وكأس الأشبال، بجانب وجود الفريق في النهائيات في بقية المسابقات، ولا يمكن أن تكون الحسابات للنقاط بهذا الشكل، لأن الفائز بدرع التفوق لم يحصل سوى على كأس الصغار وثاني الدوري في هذه المسابقة، وخامس دوري الرجال، وخرج من الدور التمهيدي من كأس رئيس الدولة بعد أحداث مؤسفة.

وأوضح أن اتحاد اليد خاطب الأندية في منتصف الموسم باحتساب 40 نقطة عن كل حكم صغير يشارك في مشروع الحكم الصغير، وقال: «المفروض أن الاتحاد عمم ذلك على الأندية في منتصف الموسم ويكون تطبيقها في الموسم المقبل، ولم يكن في استطاعة النادي أن يقدم حكاماً في توقيت مهرجان البراعم لأن فرق النادي منافسة في كل البطولات، وبالتالي هناك تدريبات يوم السبت، وكان من الصعب أن يذهب اللاعب للتحكيم في مهرجان البراعم».

وأشار ناجي إلى أن إدارة نادي الشارقة تكنّ كل الاحترام لنادي الشعب، وقال: «النادي لن يترك حقه، وسيكون التصرف لدى إدارة النادي في الاحتجاج الرسمي على القرار، خاصة أن النادي يفوز بالدرع 9 مواسم متتالية و14 مرة من أصل 17 نسخة، ونقدم الكثير للعبة، من أجل المساهمة في تطورها، والآن بات على اتحاد اليد الرد على احتجاج الشارقة وإعادة حقوقه، خاصة أن الدرع من حق الشارقة باللوائح والنقاط».