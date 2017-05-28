محمد حسن (دبي)

تحمل المهرة «بيان فيسا» آمال جودلفين عصر السبت بسباق 1000 جينيز الإيرلندي الكلاسيك، بمضمار كوراه العريق، الذي تأكدت فيه مشاركة ثماني مهرات في سن ثلاث سنوات، وتبلغ إجمالي جوائزه المالية 300 ألف يورو.

وكانت «بيان فيسا»، ابنة الفحل «دبوي»، والأخت غير الشقيقة لـ «توفيلو» ظهرت بمستوى باهر عندما كسبت في ليبردستاون سباق الفئة الثالثة (تحضيري 1000 جينيز)، ويوفر لها هذا السباق فرصة جيدة لتعزيز سمعتها تحت إشراف المدرب جيم بولجر. الممثلة الثانية لخيول الإمارات هي المهرة «أنين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف كيفن بريندرجاست، وقيادة كريس هايس.

وكانت «أنين» المنحدرة من نسل «لومان» والفرس «عشيرة» قد حققت الفوز بفارق 4.25 طول في سباق إيرش ستايون فارمز لمسافة 1400 متر والمخصص للخيول المبتدئة في سن السنتين العام الماضي.

ومن أقوى المرشحات للفوز المهرة «وينتر»، بطلة سباق 1000 جينيز الإنجليزي في نيوماركت وممثلة باليدويل بإشراف أيدان اوبراين وقيادة ريان مور، و«ريحانة» ممثلة أغا خان بإشراف مايكل هالفورد وقيادة بات سمولين.