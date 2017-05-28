«دبي لأصحاب الهمم» ينظم فعاليات رياضية

دبي( الاتحاد)

أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والتوعوية المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك، ضمن مبادرات النادي لتعزيز دور «أصحاب الهمم» في المجتمع، وإبراز جهودهم وإبداعاتهم المتنوعة.

ويستضيف النادي منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام في دورة ند الشبا الرياضية بمشاركة العديد من الفرق التي تمثل نادي دبي لأصحاب الهمم والمؤسسات الحكومية، على أن يقام الجزء الأكبر من البطولة في صالة نادي دبي لأصحاب الهمم،وتقام المباراة النهائية في صالة مجمع ند الشبا الرياضي.

كما أعلن عن إطلاق معرض بيع الكتيبات التوعوية الخاصة بأصحاب الهمم، في مبادرة تتواصل حتى 25 يونيو الجاري، الهدف منها تعريف المجتمع بدور أصحاب الهمم وكيفية إطلاق طاقات أطفالهم الكامنة وكسب هذه التحديات. وسيشهد معرض الكتيبات تقديم نبذة عن تاريخ نادي دبي لأصحاب الهمم بواسطة أعضاء النادي الموجودين، وكيفية التواصل مع النادي لتسجيل الراغبين منهم في ممارسة النشاط الرياضي والثقافي

كما ينظم نادي دبي لأصحاب الهمم، النسخة السادسة لمسابقة القرآن الكريم، أكبر وأهم المسابقات الثقافية التي تقام سنوياً تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم، ويحتضنها نادي دبي لأصحاب الهمم من 4 إلى 8 يونيو المقبل، بمشاركة أكثر من 200 متنافس من أصحاب الهمم.

وتشمل المنافسات مختلف أنواع الإعاقات البصرية والسمعية والفكرية والحركية والجسدية، وتشمل عدة مستويات بداية من حفظ القرآن كاملا، وعشرين جزءا، ونصف القرآن، وعشرة أجزاء، وسبعة أجزاء، وخمسة أجزاء وثلاثة أجزاء وجزءين وجزءا واحدا وقصار السور.

وقال ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم: شهر رمضان المبارك مرتبط بالعبادة والتقرب لله عز وجل، لكنه أيضا شهر النشاط والحيوية، خصوصا لأصحاب الهمم، وهو ما نسعى لتجسيده عبر هذه النشاطات المتنوعة التي راعينا فيها كل الاهتمام والقدرات، من خلال النشاط الرياضي منها ببطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، ومسابقة القرآن الكريم التي نتابع فيها سنويا العديد من أصحاب الهمم ممن يمتلكون الإرادة والعزيمة والقدرات الكامنة للإبداع والتفوق.

وثمن ماجد العصيمي المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، دعم مؤسسات المجتمع لقطاع أصحاب الهمم، والتعاون معهم لإنجاح هذه الفعاليات التي تخدم أبناءنا وتعزز من اندماجهم في المجتمع.