«سبايدر تيم» يواجه «فهود زعبيل» في افتتاح الطائرة

رضا سليم (دبي)

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مجمع ند الشبا الرياضي، مع انطلاقة النسخة الخامسة لدورة ند الشبا الرياضية والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 17 يونيو المقبل.

وأنهت اللجنة المنظمة للدورة كل التجهيزات لحفل الافتتاح الذي يبرز جهود القيادة الرشيدة في تأكيد مكانة «أصحاب الهمم»، ودورهم في المجتمع وتشجيعهم ودعمهم لممارسة النشاط الرياضي وإبراز قدراتهم في كل المجالات، وذلك مع ترقب استضافة أبوظبي الأولمبياد الخاص العام 2019.

كما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة «مجتمعي.. مكانٌ للجميع» والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020، عبر دعم وتعزيز الجهود الحالية للإمارة في مجال تمكين أصحاب الهمم، وهي المبادرة التي أفرزت العديد من المشاريع والبرامج الهادفة في هذا المجال.

وينطلق حفل الافتتاح العاشرة مساء، ويضم فقرات رئيسية ومتنوعة، تضم العديد من العروض التي نظمها أكثر من 150 مشاركاً في تنظيم هذا الحفل، مع وجود مفاجأة خاصة سيكون أبطالها من أصحاب الهمم.