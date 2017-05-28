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ند الشبا تدشن أولى ليالي النسخة الخامسة

«سبايدر تيم» يواجه «فهود زعبيل» في افتتاح الطائرة
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تاريخ النشر: الأحد 28 مايو 2017

رضا سليم (دبي)

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مجمع ند الشبا الرياضي، مع انطلاقة النسخة الخامسة لدورة ند الشبا الرياضية والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 17 يونيو المقبل.

وأنهت اللجنة المنظمة للدورة كل التجهيزات لحفل الافتتاح الذي يبرز جهود القيادة الرشيدة في تأكيد مكانة «أصحاب الهمم»، ودورهم في المجتمع وتشجيعهم ودعمهم لممارسة النشاط الرياضي وإبراز قدراتهم في كل المجالات، وذلك مع ترقب استضافة أبوظبي الأولمبياد الخاص العام 2019.

كما أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مبادرة «مجتمعي.. مكانٌ للجميع» والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020، عبر دعم وتعزيز الجهود الحالية للإمارة في مجال تمكين أصحاب الهمم، وهي المبادرة التي أفرزت العديد من المشاريع والبرامج الهادفة في هذا المجال.

وينطلق حفل الافتتاح العاشرة مساء، ويضم فقرات رئيسية ومتنوعة، تضم العديد من العروض التي نظمها أكثر من 150 مشاركاً في تنظيم هذا الحفل، مع وجود مفاجأة خاصة سيكون أبطالها من أصحاب الهمم.

وتستكمل الأمسية الأولى من ليالي ند الشبا بالمباراة الاستعراضية الكروية التي تضم نخبة من نجوم الكرة العالمية ونجوم الكرة الإماراتية السابقين من الجيل الذهبي للكرة الإماراتية، بوجود البرتغالي لويس فيجو، والمالي فريدريك عمر كانوتيه، والحارس محسن مصبح، وسبيت خاطر، وعبد الرحمن محمد، وفاروق عبدالرحمن، وياسر سالم، وعبدالله سلطان، وبخيت سعد، وحسين إسماعيل، وينضم إليهم نصر النيادي، والبرازيلي أوليفيرا لاعب الوصل سابقاً. ... المزيد
     
 

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