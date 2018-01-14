حبس إرهابي جزائري «خطير جداً» وشقيقه



تاريخ النشر: الأحد 14 يناير 2018 تونس (الاتحاد) أصدر قاضي التحقيق المتعهد بملف الإرهابي الجزائري الذي تم إلقاء القبض عليه في مطلع يناير الجاري، بطاقتي إيداع بالسجن في شأنه وفي شأن شقيقه الذي ساعده على التسلل إلى التراب التونسي، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي. وأوضح السليطي، أمس، للوكالة الرسمية للأنباء أنه على إثر عملية استباقية ونوعية أشرفت عليها النيابة العمومية بالقطب، تمكنت الوحدة التونسية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني، بالعاصمة تونس، من إيقاف هذا العنصر الإرهابي الجزائري المصنف بالخطير جداً.