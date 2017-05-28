«منتدى الشارقة للتطوير» ينشط في مجال الاقتصاد الرقمي

الشارقة (الاتحاد)

أكد منتدى الشارقة للتطوير التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين الحكومية في الشارقة ، على أهمية الاستثمار في الموارد الشابة الوطنية وعلى الفرص الجاذبة التي تتوافر في البيئة الاستثمارية داخل الإمارات. وأشار المنتدى إلى ما شهدته الدولة من تطورات إيجابية خلقت فرصا واعدة من الاستثمارات في كافة القطاعات وعززت في الوقت ذاته من عناصر الإبداع والابتكار لتكون حاضرة بصورة كبيرة في البيئة الإماراتية بما يتوافق مع التحول العالمي نحو الخيارات الاستثمارية القائمة على المعرفة والاقتصاد الجديد.

جاء ذلك خلال يوم الابتكار الذي نظمته شركة ساب بالتعاون مع منتدى الشارقة للتطوير وعدد من المؤسسات الحكومية لإمارة الشارقة وهي شركة الشارقة للبيئة (بيئة) وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة الحكومة الإلكترونية في الإمارة والذي عقد في قاعة مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات في مدينة الشارقة.

وحضر يوم الابتكار كل من الشيخ فاهم القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة العلاقات الحكومية وجاسم محمد البلوشي عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ومروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار والتطوير شروق ونور النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية ونجلاء المدفع من ومركز الشارقة لريادة الأعمال»شراع» وخالد حريمل المدير العام لشركة الشارقة للبيئة «بيئة» وحسين المحمودي الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأمريكية بالشارقة ولفيف كبير من المدعوين وأعضاء منتدى الشارقة للتطوير والمعنيين بالشأن الاستثماري في الدولة.

وتحدث جاسم محمد البلوشي عضو مجلس الأمناء لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين عن أهمية الاستثمار في رأس المال البشري والذي يعد أهم داعمة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، مؤكداً على ضرورة دعم الشباب وتزويدهم الأدوات التي تعود بالنفع على أدائهم في القطاعين العام والخاص والذي سينعكس بعوائده الإيجابية على دولة الإمارات العربية المتحدة.