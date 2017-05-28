«رواد» تعتمد برنامج تمويل رواد الأعمال المواطنين بالتعاون مع مصرف الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» مقترح البرنامج الجديد لتمويل مشاريع رواد الأعمال المواطنين الذي سيتم إطلاقه بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي خلال العام الجاري، ويتضمن عددا من التسهيلات لرواد الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس الإدارة الذي انعقد، بحضور رئيس مجلس الإدارة سلطان عبد الله بن هده السويدي، وأعضاء المجلس، محمد عبد الله، وخالد بطي بن عبيد الهاجري، وخليل محمد جمعة المنصوري، ومحمد مصبح الطنيجي وحمد المحمود مدير المؤسسة.

وتوجه رئيس مجلس الإدارة لإدارة مصرف الشارقة الإسلامية بالشكر مثمنا جهودهم المبذولة في إطار دعم رواد الأعمال ودعم مشاريع المؤسسة مؤكدا دورهم في ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية في المجتمع الإماراتي.

وعرض حمد المحمود مدير المؤسسة على المجلس أعمال المؤسسة وبرامجها وأنشطتها وتوجهاتها الاستراتيجية والإنجازات المحققة، من خلال استعراض كافة التقارير المنجزة خلال النصف الأول من العام.