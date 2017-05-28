الإمارات تروي ظمأ يمنيين

رعد الريمي (عدن)

أربع ساعات تقضيها الحاجة مريم أحمد (أم محمد) في سكان قرية قعوه في محافظة لحج مرخى ذهاباً وإياباً لكي تجلب ثلاثة جالونات من المياه من أقرب نقطة مياه لمنزلها مستخدمة الحمار وسيلة نقل، حتى أنها ظلت على هذا الحال أكثر من خمس عشرة سنة.

حول عناء البحث عن المياه، تقول مريم، إن جلب الماء كان يكلفها يوميا الكثير من الجهد والتعب حتى قامت إدارة المشاريع في الهلال الأحمر الإماراتي بحفر آبار لا تبعد عن مكان إقامتها سوى سبع دقائق، مشيرة إلى أنها باتت تنتفع منها ودوابها ومواشيها، وبات السكان ينعمون باستخدام المياه، نظراً لتوافرها الدائم في الخزانات، التي عادة ما تكون ممتلئة بالمياه من الآبار.

وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للمساعدات الإنسانية الخارجية، فهي من أكثر الدول نشاطاً فيما يخص العمل الإنساني الدولي، على المستوى العربي والإسلامي والدولي، كما أنها تبادر في مختلف القضايا ذات البعد الإنساني في العالم، على غرار حالات الحرب، بصرف النظر عن البعد الجغرافي أو الاختلاف الديني أو العرقي أو الثقافي، حتى صارت أول دولة مانحة للمساعدات الإنسانية.

وفيما يخص اليمن تدخلت الإمارات بشكل أسهم في إعادة الشرعية والحفاظ على الإنسان الذي لقي ما لقي من الحرب الغاشمة، من خلال تقديم الدعم الحربي واللوجستي والإنساني والتنموي والإغاثي، ومن أبرز أنواع هذا الدعم هو ما أقدمت على تقديمه الإمارات من حفر الآبار في المناطق النائية في مدينة عدن ولحج وتعز وبالأخص الشريط الساحلي.