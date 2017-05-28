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من خلال حفر آبار تعمل بالطاقة المتجددة

الإمارات تروي ظمأ يمنيين
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تاريخ النشر: الأحد 28 مايو 2017

رعد الريمي (عدن)

أربع ساعات تقضيها الحاجة مريم أحمد (أم محمد) في سكان قرية قعوه في محافظة لحج مرخى ذهاباً وإياباً لكي تجلب ثلاثة جالونات من المياه من أقرب نقطة مياه لمنزلها مستخدمة الحمار وسيلة نقل، حتى أنها ظلت على هذا الحال أكثر من خمس عشرة سنة.

حول عناء البحث عن المياه، تقول مريم، إن جلب الماء كان يكلفها يوميا الكثير من الجهد والتعب حتى قامت إدارة المشاريع في الهلال الأحمر الإماراتي بحفر آبار لا تبعد عن مكان إقامتها سوى سبع دقائق، مشيرة إلى أنها باتت تنتفع منها ودوابها ومواشيها، وبات السكان ينعمون باستخدام المياه، نظراً لتوافرها الدائم في الخزانات، التي عادة ما تكون ممتلئة بالمياه من الآبار.

وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة للمساعدات الإنسانية الخارجية، فهي من أكثر الدول نشاطاً فيما يخص العمل الإنساني الدولي، على المستوى العربي والإسلامي والدولي، كما أنها تبادر في مختلف القضايا ذات البعد الإنساني في العالم، على غرار حالات الحرب، بصرف النظر عن البعد الجغرافي أو الاختلاف الديني أو العرقي أو الثقافي، حتى صارت أول دولة مانحة للمساعدات الإنسانية.

وفيما يخص اليمن تدخلت الإمارات بشكل أسهم في إعادة الشرعية والحفاظ على الإنسان الذي لقي ما لقي من الحرب الغاشمة، من خلال تقديم الدعم الحربي واللوجستي والإنساني والتنموي والإغاثي، ومن أبرز أنواع هذا الدعم هو ما أقدمت على تقديمه الإمارات من حفر الآبار في المناطق النائية في مدينة عدن ولحج وتعز وبالأخص الشريط الساحلي.

وقامت إدارة المشاريع في الهلال الأحمر الإماراتي، وتنفيذ وتمويل المشاريع الإنشائية المختلفة، من بناء وصيانة حفر آبار في عدد من محافظات اليمن عدن والحج وتعز، حيث دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية٬ مشاريع حفر آبار على الطريق الساحلي، تلبية لنداءات عاجلة من سكان المناطق الساحلية التي تعاني شح المياه وانعدام المشاريع الحكومية بالمنطقة. ... المزيد
     
 

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