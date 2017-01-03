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أبرز خيول «جودلفين» في أستراليا

«كنشاشي» تكسب بطاقة «ماجيك مليونس»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 03 يناير 2017

دبي (الاتحاد)

حصلت المهرة «كنشاشي» لجودلفين على بطاقة (وايلد كارد) المؤهلة للمشاركة في الحفل الأغنى للسباقات في أستراليا، تقديراً لفوزها بسباق ندجي كوالتي (ليستد) الذي أقيم في ايجل فارم في بريسبن السبت الماضي.

واستفادت «كنشاشي» (جون أوشيه/‏جيف لويد) من ميزة العمر والخبرة في التفوق على معظم منافساتها، ولكنها واجهت تحدي الانطلاق من بوابة خارجية، ومواجهة الفائزة بسباق الفئة الأولى «جلوبال جلامر» في منافسة أضافت لرصيدها الفوز بسباق مصنف عالي القيمة.

وفي مشاركاتها التسع السابقة، كسبت «كنشاشي» أربع مرات وحلت في الميزان خمس مرات، وبفضل ذلك السجل، والقيادة المميزة للفارس جيف لويد، صدت ابنة الفحل «كوماندس» كل محاولات التقدم عليها، ومضت إلى تحقيق فوز بفارق ثلاثة أرباع طول عن «سولد فور سونج».

وقال دارين بيدمان مساعد المدرب أوشيه: قدمت الفرس مجهوداً كبيراً، والفارس قادها بشكل ممتاز، هذه المهرة ترمي بنفسها في المنافسة وتصنع حظها بنفسها وتستحق هذا الفوز عن جدارة.

وعلاوة على تسجيلها فوزاً قيماً بسباق مصنف، كسبت «كنشاشي» فرصة للمشاركة في الحفل الأكثر تميزاً للسباقات الأسترالية. ... المزيد
     
 

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