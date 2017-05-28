‪ أبوسفيان بن الحارث .. لم يتخلف عن معركة

سلوى محمد (القاهرة)

أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطّلب، واسمه المغيرة، كنيته أبو سفيان، ابن عم النبي وأخوه في الرضاعة، أمه غزية بنت قيس بن طريف، زوجته جمانة بنت أبي طالب، قضى عشرين عاماً قبل إسلامه في عداوة للإسلام، يشد أزر قريش وحلفائها للقتال ضد المسلمين، يهجو الرسول وأصحابه بشعره.

فتح الله قلبه للإيمان، فخرج مع ولده جعفر تائباً، بعد أن علم أن الرسول قاصداً مكة لفتحها، احتار بعد أن أهدر الرسول دمه لعدائه للإسلام، فتنكر لكي يخفي معالمه وأخذ بيد ابنه وألقى بنفسه أمام الرسول مزيحاً قناعه، فأعرض الرسول عنهما، فتوسل أبو سفيان وولده ونطقا بالشهادة وقالا بعدها لا تثريب يا رسول الله، فأجابهما لا تثريب يا أبا سفيان، فأمر الرسول، عليّ بن أبي طالب أن ينادي في الناس أن رسول الله قد رضي عن أبي سفيان فأرضوا عنه، بعدها شهد مع الرسول، فتح مكّة ويوم حُنين والطائف هو وابنه وثبتا معه حين انسحب الناسُ يومَ حُنين.

أخذ بلجام فرس الرسول، متمنياً أن يقضي نحبه شهيداً في سبيل الله وبين يدي الرسول، وراح يتشبث بمقود الفرس بيسراه، ويقاتل بيمناه حتى انتهت المعركة بانتصار المسلمين، التفت الرسول، صلى الله عليه وسلم لمن يتشبت بمقود فرسه وتأمله، وقال: أخي أبو سفيان بن الحارث؟ ولما سمع ذلك فرح، فأكب على قدمي رسول الله يقبلهما وتحركت شاعريته وقال:

لقد علمت أفناء كعب وعامر غداة حنين حين عمّ التضعضع