التكافل المجتمعي يتماهى مع قيم عام الخير

أشرف جمعة (أبوظبي)

يأخذ التكاتف المجتمعي في الإمارات أشكالاً مختلفة، فهو متجذر في شخصية أبناء الوطن منذ قديم الزمان، ويزداد قوة وصلابة وفاعلية، فيصل إلى أعلى المراتب، وفي شهر رمضان المبارك ترتفع وتيرة التكاتف المجتمعي بصوره الإنسانية العميقة، تضامناً مع قيم عام الخير، حيث جرت العادة أن يعمل أهل البر في الظروف والملمات على توفير حاجات المحتاجين والمتعثرين، واعتاد أيضاً كثير من الناس تقديم وجبات للصائمين ومن ثم توزيعها عليهم، فضلاً عن كوبونات «إفطار صائم» التي يتزاحم عليها أفراد المجتمع في الهيئات التي تنفذ مشروعات إفطار صائم، وغيرها من صور التكافل المشرقة التي تملأ جنبات المجتمع وتعمر أروقته، وتنسج هذا الرباط الحاني بين أفراده.

أسرة واحدة

حول قيمة التكافل المجتمعي، يقول الاستشاري الأسري والنفسي الدكتور جاسم المرزوقي «التكافل المجتمعي يقيم جسوراً من التواصل الإنساني بين فئاته كافة، وهو في حد ذاته ثقافة تترسخ في النفوس»، لافتاً إلى أن المجتمع الإماراتي قديماً كان قائماً على التكافل بكل أشكاله وهو ما تناقلته الأجيال، وأصبح جزءاً أصيلاً من العادات والتقاليد العريقة. ويرى أن رغبة الإنسان في تقديم العون لأخيه الإنسان في الملمات يزيد المساحة الإنسانية، ويجعل للتكافل بعداً اجتماعياً، ويساهم في توطيد العلاقات، ويجعل أبناء المجتمع أسرة واحدة تشترك في الهموم وتعمل بإخلاص على حل المشكلات.

وأوضح أن التكافل بطابعه القيمي يعبر عن الأصالة الدينية، فهو يحفز أفراد المجتمع القادرين على إيجاد نوع من التكافل بينهم، ويخلق حالة إنسانية معبرة، ويجعل كل فرد يسأل عن الآخر، ويحاول أن يتماهى مع مشكلاته، مؤكداً أن شهر رمضان الفضيل يعلي القيم، ويشجع على انتشار سلوك التكافل بين أفراد المجتمع، وبما يتماشى مع عام الخير الذي غرس شجرة مثمرة في أرض الوطن، فانتشرت مبادرات التكافل المجتمعي بصورة كبيرة، لترسم صورة مشرفة للمجتمع، في ظل التعاون على بذر الخير، ونشر ثقافة التكافل التي تجعل الجميع يتكاتف ويساعد، ويقدم كل ما لديه من أجل إسعاد الآخر في إطار العطاء الإنساني.