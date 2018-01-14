ميليشيا الحوثي تختطف نجل نائب الرئيس اليمني

صنعاء (الاتحاد)
اختطفت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، أمس الأول، الابن الأكبر لنائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، وذلك لدى اقتحامها منزل الأخير في بلدة سنحان جنوب شرق صنعاء. وعمد المتمردون الحوثيون إلى توثيق لحظة اقتحامهم منزل نائب الرئيس اليمني في مسقط رأسه قرية بيت الأحمر في سنحان، والذي كان يقيم فيه نجله الأكبر محسن.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي تعمد الحوثيون إهانة وإذلال حراسة المنزل ومرافقي محسن الأحمر من خلال توجيه ألفاظ بذيئة لهم، وتجريدهم من أسلحتهم الشخصية وتهديدهم مراراً بالقتل. وطالت التهديدات بالقتل رجلاً مُسناً صادف وجوده أمام منزل نائب الرئيس اليمني لحظة اقتحامه من قبل الحوثيين الذين اختطفوا نجل الأحمر واقتادوه إلى جهة مجهولة.
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الميليشيات تعدم أحد قياداتها في الضالع
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أعدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية أحد قياداتها في مديرية دمت شمال محافظة الضالع، جنوب البلاد ضمن عمليات التصفية التي تمارسها بحق عناصرها ومشرفين ميدانيين بتهمة محاولة الفرار والتخطيط للانقلاب عليها، وأشارت مصادر محلية إلى أن مشرف الميليشيات في جبهة دمت بالضالع، ويدعى عبدالكريم نشوان قتل على يد عناصر حوثية بتهمة محاولة الانقلاب ضد الجماعة، مشيراً إلى أن القيادي اختفى قبل أيام قبل أن يتم العثور عليه مقتولًا. وتعاني ميليشيات الحوثي الانقلابية حالة التخبط والانهيارات في صفوفها في مختلف الجبهات، ما دفعها إلى فرض عقوبات الإعدام لعناصرها بتهم الفرار أو التواصل مع الشرعية ومحاولة الانقلاب.وأفرجت ميليشيات الحوثي، مساء أمس، عن اثنين من وجهاء قبائل «حاشد»، أحدهما الشيخ مبخوت المشرقي صهر الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وأفادت مصادر سياسية في صنعاء بإطلاق سراح المشرقي، إضافة إلى القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ووزير الاتصالات السابق في حكومة الانقلاب، جليدان محمود جليدان، وكان الحوثيون اعتقلوا المشرقي خلال انتفاضة 2 ديسمبر التي أشعل شرارتها الرئيس السابق، وبعد اشتباكات عنيفة اندلعت في بلدة خمر بمحافظة عمران خلفت عشرات القتلى من الجانبين.