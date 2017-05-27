أفضل تطبيقات الهواتف الذكية في رمضان

1- إمساكية رمضان 2017

تطبيق إمساكية رمضان لعام 2017، يمكن المستخدم من معرفة أوقات الصلاة على أساس الموقع الجغرافي الخاص به، ومعرفة أوقات الصلاة لمئات من البلدان على أساس مدينته أو محل الإقامة، بالإضافة إلى التذكير بمواقيت الصلاة عن طريق إشعارات التنبيه، ويمكنك تشغيل أو إيقاف التنبيه لكل صلاة على حدة. إلى ذلك يأتي التطبيق بمجموعة مختارة من الإذاعات الإسلامية، وتقويم هجري وميلادي، وبوصلة دقيقة تدلك على اتجاه القبلة مما يسهل عليك الصلاة في أي مكان.

2 - تطبيق القرآن الكريم

تطبيق آيات: متوافر بسبع عشرة لغة مع هامش لترجمة معاني القرآن الكريم لأكثر من عشرين لغة، وترجمة صوتية للغتين، وسبعة تفاسير، وتلاوات للقرآن الكريم بصوت العديد من مشاهير القراء مع إمكانية التكرار لتيسير الحفظ على الأطفال والمكفوفين خاصة. يمتاز باحتوائه على نسخة حقيقية مصورة من صفحات مصحف المدينة المنورة، بالإضافة إلى المصحف المعلم للمساعدة على الحفظ.

3 - الأحاديث الشريفة