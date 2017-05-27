ابن الكحال.. رائد طب العيون.. وأستاذ العقاقير

أحمد مراد (القاهرة)

أحد أبرز العباقرة في الطب على مدى التاريخ البشري، وقد اعتبره المؤرخون والعلماء - المسلمون والأوروبيون معاً - المؤسس الأول والحقيقي لطب العيون.

هو شرف الدين علي بن عيسى البغدادي، المعروف باسم «ابن الكحال»، والمعروف لدى الغرب باسم «جيزو هالي»، ويعد من أعلام القرن الرابع الهجري.

ولد ابن الكحال وعاش في مدينة بغداد، واهتم بدراسة طب العيون منذ صغره، وقد تتلمذ علي يد معلمه الأول حنين بن إسحاق، ودرس كتابه «العشر مقالات في العين»، ونبغ في هذا المجال، وأصبح أحد رموز طب العيون في التاريخ.

«تذكرة الكحالين»