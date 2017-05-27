مسجد ابن مزهر.. مدرسة السلطان في حارة برجوان

مجدي عثمان (القاهرة)

في حارة برجوان بالقاهرة تلك التي نشأ فيها المقريزي، حيث قال: عُرفت بهذا الاسم نسبة إلى الأمير برجوان وزير الخليفة الحاكم بأمر الله، وكان موقع هذه الحارة في العصر الفاطمي بالقرب من الميدان المجاور للقصر الغربي الصغير، ويعرف بحي «الخرتشف»، وقد تم تحريف الاسم ليصبح الآن لدى العامة «حي الخرنفش».

ارتبطت تلك الحارة بمسجد ومدرسة أبو بكر مزهر الكائن بها ضمن متفرعات شارع المعز لدين الله بحي الجمالية، وينتمي مسجد ابن مزهر لدولة المماليك الجراكسة، حيث أنشأه في «884 - 885 هـ، 1479 - 1480م» في أيام حكم السلطان قايتباي 1468 - 1496م وجعله مدرسة، فقد كان مفهوم المسجد يتخطى كونه مجرد مكان للعبادة ليصبح مركز علم وتدريس، وهو ما يفسر إطلاق مسمى «مسجد ومدرسة» عليه وغيره من منشآت أثرية كثيرة.

والقاضي زين الدين بن أحمد بن مزهر هو كاتب السر وصاحب ديوان الإنشاء لدولة السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي.

وذكر علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية أن جامع أبو بكر مزهر محكم البناء باق على هيئته الأصلية ويتبعه سبيل كبير وشعائره مقامه من ريع أوقافه، علي يمين المدخل مئذنة ذات بدن دائري تقوم على قاعدة مربعة، وتتكون من ثلاث دورات يزين بدنها من الخارج زخارف نباتية وهندسية ومعمارية، تتكون كتلة السبيل والكتاب والقاعة الملحقة بالمسجد من ثلاثة أدوار ويوجد السبيل وملحقاته في الدور الأرضي، والكُتاب بالدور الثاني، والقاعة بالدور الثالث وهي مستطيلة أمامها رحبة - طرقة واسعة أو كما يقول العامة فسحة - بها أرفف من الخشب يبدو أنها كانت تستخدم كمكتبة للمدرسة.