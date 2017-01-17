6 توصيات في جلسة «العصف الذهني» لتطوير مسابقات «المحترفين»

معتز الشامي (دبي)

خرجت ورشة عمل لجنة دوري المحترفين مع ممثلي الأندية المحترفة، والتي عقدت أمس، بـ 6 توصيات كنتيجة لمناقشة البنود المحددة خلال الاجتماع، وذلك في إطار تقديم مقترحات جديدة، للأفكار التي من شأنها تطوير المسابقات المحترفة، بالتشاور مع الأندية وإشراكها في وضع تصورات يمكنها أن تصب في صالح اتخاذ قرارات تعود بالنفع على البطولة بشكل عام.

وشهدت جلسة النقاش التي عقدت برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد، رئيس لجنة دوري المحترفين، وحضور سعيد الطنيجي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة المسابقات، وعبد الحميد المستكي عضو المكتب التنفيذي للجنة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي، إلى جانب ممثلي الأندية المحترفة، ثراء الأفكار التي تم تبادلها بأروقتها بين جميع الأطراف، حيث جاء الحوار مفتوحاً ما أفاد في اللقاء الضوء على مشكلات البطولات المحترفة، خلال ما يقارب الـ4 ساعات، من النقاش حول المقترحات التي قدمتها لجنة الدراسة الفنية لمسابقات المحترفين، والتي تشكلت برئاسة عبد الحميد المستكي، رئيس اللجنة الفنية بلجنة دوري المحترفين، وعضوية الدكتور بلحسن مالوش الخبير الفني لاتحاد الكرة.

دوري الشباب

أما أبرز ما تم طرحه للنقاش فكان المقترح الخاص بدوري تحت 21 سنة، والذي افتتحت اللجنة به الجلسة، حيث تطرق ممثلو الأندية إلى ضرورة تطوير تلك المسابقة بما يحقق الفائدة المرجوة منها، وشددت دراسة لجنة المحترفين، على أن بطولة تحت 21 سنة تواجه 3 تحديات أساسية، وهي «العبء المالي على الأندية، الضعف الفني للمسابقة، وعدم الاهتمام الكافي بها إعلامياً وجماهيرياً، وثالثاً تكديس اللاعبين بقوائم الأندية وعدم الاستفادة منهم».