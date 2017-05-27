قرقاش: لا بديل عن وحدة الصف الخليجي لمواجهة التحديات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وقوف دولة الإمارات مع السعودية، في ظل الاضطراب الإقليمي الحالي، لافتاً إلى أنه لا بديل عن وحدة الصف الخليجي.

وكتب معاليه، عبر حسابه على «تويتر»، «في محيط إقليمي مضطرب لا بديل عن وحدة الصف الخليجي، والسعودية عمود الخيمة، فلا استقرار دونها ولا موقع عربي أو دولي إلا معها، مشاعر وحقائق». وأضاف قرقاش «في الاستقطاب الإقليمي الحالي، نقف مع الأخ والصديق والجار السعودي، لأن مصيرنا مرتبط وتوجهنا واحد، قوة البيت الخليجي في قوة السعودية وفي وحدتنا».

واختتم معاليه قائلاً «تدرك الإمارات طبيعة الأخطار المحيطة والجاثمة، وهي لذلك صريحة أمينة في طرحها، واللحظة الحالية أولويتها الالتفاف الخليجي مع الرياض ودورها».