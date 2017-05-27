«الشرعية» تحرر مواقع جديدة شرق تعز

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)
سيطرت قوات الشرعية على مواقع جديدة كانت تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية شرقي تعز، في حين قتل وأصيب عشرات الانقلابيين خلال المعارك وغارات التحالف العربي في العديد من الجبهات.
وأعلن الجيش اليمني السيطرة على منطقة «بيت العقاب»، وهو مركز القيادة التابع للميليشيات الانقلابية في شرق تعز.
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ودمرت قوات الشرعية مدرعة تابعة للميليشيات الانقلابية في القطاع الشرقي، بحسب المتحدث العسكري الذي أشار إلى تحقيق الجيش الوطني انتصارات أخرى في الجبهة الغربية تمثلت في استعادة جبل القرون بمنطقة الكدحة ومقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات.
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