«الشرعية» تحرر مواقع جديدة شرق تعز

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

سيطرت قوات الشرعية على مواقع جديدة كانت تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية شرقي تعز، في حين قتل وأصيب عشرات الانقلابيين خلال المعارك وغارات التحالف العربي في العديد من الجبهات.

وأعلن الجيش اليمني السيطرة على منطقة «بيت العقاب»، وهو مركز القيادة التابع للميليشيات الانقلابية في شرق تعز.

وقال المتحدث باسم قوات الشرعية في تعز العقيد منصور الحساني، لـ «الاتحاد»، إن قوات الشرعية سيطرت على مواقع جديدة شرق المدينة، وباتت قريبة جداً من أسوار القصر الجمهوري. وذكر أن الشرعية سيطرت على 4 أبنية سكنية شمال مدرسة «عمار بن ياسر» قرب القصر الجمهوري، بعد معارك عنيفة دارت داخل وفي محيط المدرسة، مؤكداً مقتل 20 انقلابياً وإصابة عشرات آخرين خلال المواجهات.

ودمرت قوات الشرعية مدرعة تابعة للميليشيات الانقلابية في القطاع الشرقي، بحسب المتحدث العسكري الذي أشار إلى تحقيق الجيش الوطني انتصارات أخرى في الجبهة الغربية تمثلت في استعادة جبل القرون بمنطقة الكدحة ومقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات.