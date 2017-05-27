الإمارات تدعم كهرباء اليمن بـ 100 ميجاواط

أبوظبي، عدن (الاتحاد، وام)

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قدمت دولة الإمارات مساعدات جديدة وعاجلة لقطاع الكهرباء اليمني لتوفير 100 ميجاواط إضافية بقيمة 50 مليون دولار «183.5 مليون درهم».

تأتي هذه الخطوة استمراراً للجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية في سبيل التخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني، خاصة مع بدء شهر رمضان المبارك الذي يشهد طلباً متزايداً على الطاقة، مع ارتفاع درجات الحرارة، وشملت المساعدات مولدات ومعدات إضافية للتغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء.

وبإضافة هذه المساعدات الجديدة، يرتفع حجم المساعدات التي قدمتها الإمارات لقطاع الكهرباء اليمني إلى مليار و170 مليون درهم، وتوفير 635 ميجاواط، وذلك في إطار حرص قيادة دولة الإمارات على تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني الشقيق، لتصل قيمة المساعدات الإماراتية في مختلف القطاعات إلى أكثر من ملياري دولار.

وستسهم المساعدات الإضافية العاجلة التي قدمتها الإمارات لقطاع الكهرباء اليمني في تقليل الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي التي يشهدها اليمن.