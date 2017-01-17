سيد الحجار (أبوظبي)

تباشر مدينة «مصدر»، العام الحالي تسليم نحو 670 وحدة سكنية جديدة، بواقع 500 وحدة خلال يونيو المقبل، و170 وحدة خلال الربع الأخير من العام، حسب يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في مدينة «مصدر».

وقال باصليب لـ«الاتحاد» إن الوحدات السكنية موزعة بين شقق ذات غرفة أو غرفتين أو ثلاث، إضافة إلى استديوهات، مشطبة بالكامل، موضحاً أن الوحدات يتم طرحها للإيجار.

وأوضح أن «مصدر» تتولى تطوير نحو 70% من المدينة، بينما تباشر شركات إماراتية تطوير المساحات المتبقية، لافتاً إلى ترحيب «مصدر» بتوجه الشركات الإماراتية إلى الاستثمار في المدينة.

وتباشر شركة «ريبورتاج للعقارات» عمليات الإنشاء في مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني، والذي يضم 170 وحدة سكنية مؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف.