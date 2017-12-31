«يايينك» في الطريق لحصد اللقب التاريخي

الكويت (الاتحاد)
أشاد علي مبخوت بكلمات الأسطورة فهد خميس، هداف «الأبيض» التاريخي، واعتبره قدوة لأي لاعب مواطن، ونموذجا يحتذى به هدافاً لا يشق له غبار، سواء للاعبي الإمارات أو الخليج بشكل عام، ولفت إلى أنه عندما يتلقى الإشادة والدعم من لاعب بحجم وقيمة فهد خميس، فهذا يعني له الكثير على المستوى الشخصي أو المهني كلاعب كرة القدم، حيث يضعه ذلك أمام مسؤولية كبيرة.
وتمنى مبخوت أن يكون عند حسن الظن، وأن يواصل الأداء المتميز ويعود لهز الشباك، مشيراً إلى أن المنتخب لم يقدم الأفضل بعد، رغم نجاحه في التأهل لقب نهائي البطولة وهذا هو الأهم.
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وعن توقعاته لمباراة الغد أمام العراق، قال: ستختلف تماماً عن «الودية» التي خضناها أمام «أسود الرافدين» قبل انطلاق البطولة، هي لقاء مهم لكلا الفريقين وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية غداً.
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وفيما يتعلق بالمطالبة بالأداء الجمالي أولاً، قال: لو أنجزنا اللقب، لن يتحدث أحد أو ينتقد الأداء والكل ينسى ذلك، لأن مسألة الأداء المشرف والجمالي، وأنه أهم من البطولة، يعتبر وكأنه «كلام فاضي»، وليس صحيحاً لأن فرحة الفوز باللقب لا يضاهيها شيء.
وعن أمنية فهد خميس أن يراه محترفاً في أوروبا قال مبخوت: هي أمنية شخصية أيضاً، بالتأكيد أتمنى الاحتراف الأوروبي، لكن القرار في النهاية لنادي الجزيرة، وشخصياً لم أتلق أي عرض بخصوص ذلك.