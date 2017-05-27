المسبار «جونو» يكشف وجهاً آخر لكوكب المشتري

واشنطن (أ ف ب)

رصد المسبار الفضائي الأميركي «جونو» الموجود حول المشتري منذ يوليو الماضي، أعاصير هائلة في قطبيه، وأجرى عمليات مراقبة غير مسبوقة للغلاف الجوي لهذا الكوكب الأكبر في النظام الشمسي.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، استناداً إلى المعلومات التي بثها المسبار «جونو» «يبدو كوكب المشتري عالماً معقداً ومضطرباً»، ومختلفاً عما كان العلماء يظنون. وقد نُشرت الدراستان بمجلة «ساينس» العلمية أمس الأول الخميس.

وقال سكوت بولتون المسؤول العلمي عن مهمة «جونو»: «تحصل أمور تجعلنا نعيد النظر بشكل كامل في الطريقة التي كنا ننظر بها إلى هذا الكوكب».

وتمكن «جونو» من التحليق فوق قطبي كوكب المشتري على ارتفاع أقل من خمسة آلاف كيلومتر فوق الطبقة الكثيفة من السحب التي تشكل الطبقة الأعلى من غلافه الجوي.

وكتب الباحثون «الصور الملتقطة أظهرت كتلاً مشعة على شكل بيضاوي، وهي مختلفة عن تلك التي يمكن رؤيتها في قطبي كوكب زحل».

وهذه الكتل هي أعاصير عملاقة يصل قطر الواحدة منها إلى 1400 كيلومتر، وتعد مؤشرات على وجود كتل من الأمونياك في أعماق الغلاف الجوي.