«الشارقة للكتاب» تبحث التعاون الثقافي مع ناشرين وكتّاب إيطاليين

الشارقة (الاتحاد)

ناقش وفد هيئة الشارقة للكتاب خلال مشاركته في معرض تورينو الدولي للكتاب بإيطاليا، إمكانيات التعاون والعمل المشترك مع نخبة من الناشرين والوكلاء الأدبيين، والتقى عدداً من كبار الكتّاب والرسامين الإيطاليين والعالمين لبحث سبل التعاون المشترك، من خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل.

وعرض الوفد الرؤية التي تنطلق منها الهيئة من خلال الإدارات التابعة لها، وأبرز الأنشطة التي تنظمها على مدار العام في الشارقة، حيث عقد وفد الهيئة المشارك سلسلة من لقاءات العمل، والجلسات النقاشية مع ممثلي ورؤساء مؤسسات ثقافية، ومديري دور نشر، ووكلاء أدبيين، وإعلاميين، بحثوا خلالها الفرص الاستثمارية والثقافية التي تقدمها «مدينة الشارقة للنشر»، وأهم المميزات التي تتمتع بها الشارقة على مستوى الحراك الثقافي في الوطن العربي والشرق الأوسط.

واجتمع الوفد خلال برنامج لقاءاته، مع إيلينا باسولي، مديرة معرض بوليونيا للكتاب، لبحث سبل التعاون، والشراكة الثقافية، وفتح قنوات التواصل البنّاء بين تجربة معرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض بولونيا.

وقال أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «تحمل مشاركة الهيئة في معرض تورينو الدولي للكتاب الكثير من الرؤى والاستراتيجيات، فهي تأتي ضمن خطة متكاملة وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حين أكد أهمية الانفتاح على التجربة الثقافية الغربية، وتعميق العلاقات المعرفية والإبداعية معها، لتحقيق رؤيته في حوار الثقافات، إذ تنظر الهيئة إلى المشاركة من زاويتين، الأولى تتمثل في تدعيم وبناء جسور من التواصل مع المثقفين والناشرين لإغناء فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، والثاني يتجاوز ذلك، ويتراكم مع غيره من المشاركات لبناء قاعدة من الحوار البناء بين الحالة الإبداعية والثقافية في العالم العربي، وما يقابلها في المشهد الأوروبي».