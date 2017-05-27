15% ارتفاع مبيعات المواد الغذائية في أبوظبي قبل رمضان

بسام عبد السميع (أبوظبي)

سجلت مبيعات المواد والسلع الغذائية ارتفاعاً يتراوح بين 10% و15% خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفع الطلب على السلال الرمضانية بشكل مبكر بحسب مسؤولين في قطاع التجزئة بأبوظبي، أرجعوا نمو المبيعات إلى توجه المستهلكين لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والرمضانية بعشرة أيام في ظاهرة تكشف ارتفاع وعي المستهلكين.

وقال إبراهيم البحر، الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية: «إنه تم تخصيص 4 عروض ترويجية موزعة على الموسم قبل شهر رمضان وخلاله ونهايته، وذلك على 2000 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 30 و50%، وتتوزع هذه السلع بين 70% للسلع الغذائية و30 % للسلع الاستهلاكية»، مشيراً إلى أن الجمعية رصدت 20 مليون درهم لدعم السلع الرمضانية للعام الحالي، منها 3 ملايين درهم لدعم السلة الرمضانية، و17 مليون درهم للعروض الترويجية.

وأشار البحر إلى أن تغير السلوك الاستهلاكي لدى الأفراد يؤدي إلى مزيد من استقرار الأسواق، مؤكداً توفر المخزون الكافي من المواد الغذائية بما يغطي احتياجات الأسرة كافة خلال رمضان، وتوجد الجمعية عبر 43 فرعاً، حيث تم استيراد ما يكفي من الأرز والزيوت وعمل عقود مع المطاحن الكبرى والمطاحن الكويتية.

ولفت إلى أن الموسم الرمضاني يتبوأ المرتبة الأولى في حجم مبيعات المحال التجارية من المواد الغذائية، موضحاً أن السلال الرمضانية والعروض والتخفيضات تسهم في نمو المبيعات، إلى جانب الثقافة الاجتماعية الإنسانية من جانب فاعلي الخير التي ترفع مبيعات المواد الغذائية.