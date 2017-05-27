«أبوظبي البحري»..تحدي الزوارق والدراجات في شـواطئ جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

شهد موسم 2016-2017 لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية على المستوى المحلي، تنوعاً كبيراً في البطولات والأنشطة التي نظمها النادي، وقد يكون التميز والتفرد الأكبر هو قدرة واستطاعة النادي في استحداث وجهات وشواطئ جديدة في العاصمة شهدت إقامة وتنظيم البطولات البحرية للمرة الأولى، وبدعم مستمر من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة النادي، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي.

ويعد التنوع الكبير للبطولات هذا الموسم نقطة تحول كبيرة جداً لدى قسم السباقات في النادي، بعد أن تمكن من الوصول بالبطولات إلى شواطئ ووجهات جديدة في العاصمة من خلال تنظيم إحدى جولات الدراجات المائية على شاطئ ياس، مارس الماضي، وتنظيم إحدى جولات بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة الشواحيف في مدينة المرفأ في منطقة الظفرة أبريل، وجميعها بطولات شهدت النجاح الكبير والتفوق الفني.

وقال سالم الرميثي مدير عام النادي: وصول النادي بالبطولات إلى أماكن جديدة غير كاسر الأمواج، بعد أن تعودنا على مكان إقامة البطولات المعتاد في كاسر الأمواج، هو إنجاز كبير وتفوق بأن يتم استحداث مثل هذه الجهات، وذلك من أجل تسليط الضوء على هذه الشواطئ من جهة، وأيضا استقطاب المتابعين والحضور للمنافسة من جهة أخرى، ونشر الرياضة البحرية بشكل أفضل وتعزيز حضورها على الخارطة المحلية والدولية أيضاً.

وأضاف: نسعى إلى أن يكون هناك انتشار كبير وقوي للرياضات البحرية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، وبكل تأكيد تتنوع الأماكن المناسبة لدينا في شواطئ أبوظبي، وهي مناسبة لإقامة العديد من البطولات البحرية، خطة النادي طموحة ومشاريعه كبيرة للمواسم القادمة، وبكل تأكيد سيكون هناك جديد لدينا، سواء على صعيد البطولات الحديثة، أو تنوع الأماكن التي تقام من خلالها المنافسة.