مهرجان الظفرة الرمضاني الثاني جاهز للبداية

الظفرة(الاتحاد)

أكملت اللجان المنظمة لمهرجان الظفرة الرمضاني الثاني استعداداتها لانطلاق المهرجان، في الفترة من 02 إلى 19 رمضان بمدن منطقة الظفرة.

وكانت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة سالم المزروعي، وحضور عضوي اللجنة مرشد المرر وخميس المزروعي، قد عقدت اجتماعاً بمقر النادي بمدينة زايد بمنطقة الظفرة عصر الخميس، اطمأنت خلاله على الاستعدادات كافة لانطلاق المهرجان.

وقال سالم المزروعي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان «اللجنة تسعى للخروج بالمهرجان في دورته الثانية وبحلته الجديدة التي تراعي الخطط المستقبلية لخريطة توزيع الإمكانات البشرية لسكان منطقة الظفرة، سعياً لاكتشاف المواهب التي يمكن للنادي الاستفادة منها في جميع الأنشطة الرياضية».

وأضاف أن مدينة زايد ستستضيف مسابقات كرة القدم والكرة الطائرة والجو جيتسو والبلاي ستيشن، فيما تستضيف مدينة المرفأ فعاليات كرة القدم وقدم الصالات تحت 18 سنة، بينما تكون مدينة غياثي مسرحاً لكرة القدم والكرة الطائرة وكرة الطاولة، في حين تكون فعاليات الجودو بنين و الجودو بنات والكرة الطائرة بمدينة بدع المطاوعة وألعاب القوى والسباحة والكرة الطائرة وكرة القدم في السلع، وتستضيف محاضر ليوا مبارزة السيدات وكرة السلة والمسابقات التراثية، وسيكون مركز دلما مسرحاً لكرة القدم كبار وناشئين، وكذلك لعبة الدومينو كبار.

وتقدم رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان بالشكر لمجلس أبوظبي الرياضي لرعايته ودعمه وتوجيهاته لكل فعاليات أندية أبوظبي، والتي توفر مناخاً جيداً للإبداع واكتشاف المواهب من المواطنين، كما تقدم المزروعي بالشكر لمجلس إدارة نادي الظفرة برئاسة صالح جذلان المزروعي على اهتمامه ومتابعته لكل مراحل تنظيم المهرجان، متمنياً أن يحقق المهرجان في دورته الثانية الأهداف التي يسعى الجميع لتحقيقها.