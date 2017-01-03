«النادر» يحلق بصدارة «الطيارة اللاسلكية»

دبي (الاتحاد)

دشنت تصفيات «الطيارة اللاسلكية» للشيوخ، منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، حينما حلقت في سماء دبي بينما قدمت الصقور المشاركة أقوى أداء بقيادة الصقارين الطامحين إلى كسب «الناموس» في البطولة التي تجذب الأقوى والأفضل في كافة فئاتها الشاملة والمتنوعة.

وانطلقت صباح أمس البطولة التي ينظمها ويشرف عليها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتعد الأكبر على أجندة البطولات في المركز، وتقام في الموقع الدائم لبطولات فزاع للصيد بالصقور في منطقة الروية بدبي حتى 12 من شهر يناير الجاري، بمشاركة نخبة من المتنافسين في مختلف الفئات والمجموعات.

وحصد ««النادر» لـ «أم أر أم» فالكونز صدارة تصفيات الطائرة اللاسلكية للشيوخ، بقيادة بطي الكتبي ومحمد سلطان مطر مرخان، بزمن 1:16:496 دقيقة، وجاء ثانياً «طوفان» لـ «أف 3» بقيادة خليفة بن مجرن وخليفة الكندي بزمن 1:17:535 دقيقة، وبالمركز الثالث «زلزال» لـ «أم أر أم» فالكونز بقيادة بطي الكتبي ومحمد سلطان مطر مرخان، بزمن 1:18:113 دقيقة. وجاء «طويلب» لـ «أف 3» بقيادة خليفة بن مجرن وخليفة الكندي رابعاً بزمن 1:18:128 دقيقة، وبالمركز الخامس «مذهل» لـ «أف 3» بقيادة نفس الثنائي، بزمن 1:18:191 دقيقة.

وحقق «كيه 1» لـ «واي أل أس» بقيادة مصطفى الماس وعبيد المهيري، المركز السادس بزمن 1:18:229 دقيقة، وذهب المركز السابع إلى «ذهب» لـ «أف 3» بقيادة الثنائي خليفة بن مجرن وخليفة الكندي بزمن 1:18:255 دقيقة، وبالمركز الثامن «أس 10» لـ «أم أر أم» فالكونز بقيادة بطي الكتبي ومحمد سلطان مطر مرخان بزمن 1:18:295 دقيقة، وحل تاسعاً «سويد» لـ «أم أر أم» فالكونز بقيادة نفس الثنائي، بزمن 1:18:428 دقيقة. وجاء عاشراً «بي 79» لـ «واي أل أس» بقيادة مصطفى الماس وعبيد المهيري بزمن 1:18:669 دقيقة. وتنطلق صباح اليوم، تصفيات بطولة العامة بالفئات الأربع: جير شاهين فرخ، جير شاهين جرناس، جير تبع فرخ وجير تبع جرناس، بمشاركة واسعة يتنافس فيها المشاركون لحجز أحد المقاعد العشرة الأولى المؤهلة للنهائيات.

وتمنت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، التوفيق لجميع المشاركين مع انطلاق البطولة الأكبر من نوعها على أجندة بطولات الصيد بالصقور في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مؤكدة سعي المركز لتهيئة كافة العوامل التي تضمن للصقارين سهولة إتمام إجراء التسجيل والتواجد في موقع البطولة والمشاركة بكل أريحية ووفق أعلى وأفضل معايير التنظيم عبر فريق اللجنة المنظمة المتواجد لخدمتهم وضمان سير المنافسات بالشكل المطلوب، ورصد النتائج بالأدوات الإلكترونية والذكية، مع الاستعانة بحكام لهم خبرات وتجارب سنين متراكمة في رياضة الصيد بالصقور.