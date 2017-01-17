مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة يعقد اجتماعه الأول

أبوظبي (الاتحاد)

عقد أمس الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، الذي تم تشكيله مؤخراً من قبل مجلس الوزراء برئاسة معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء المجلس من الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، وذلك على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، خلال الفترة من 12 إلى 21 يناير.

وقال الزيودي «انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الاهتمام بالقضايا البيئية وضمان استدامتها، تم تشكيل مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة لتعزيز جهود الدولة الرامية إلى إيجاد حلول للتحديات البيئية المُلحّة التي تواجهنا بطريقة تضمن المحافظة على استدامة نمونا الاقتصادي».

وأضاف معاليه «نسعى من خلال هذا المجلس لمواءمة المبادرات والسياسات على المستويين المحلي والاتحادي وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في المواضيع كافة ذات العلاقة بالتغير المناخي والبيئة».

وتعقيباً على مهام المجلس، قال الزيودي: سيتولى المجلس اقتراح السياسة العامة للدولة بشأن تغير المناخ والبيئة والتنمية الخضراء، ووضع الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بالحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز العمل المشترك في مجال البيئة وفي مجال الخدمات البلدية ذات الصلة. كما سيوكل إلى المجلس مهام الإشراف على تنفيذ وتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وتعزيز تمثيل الدولة في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتغير المناخي والبيئة، وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة.

وأضاف «سيقوم المجلس بإنشاء دليل استرشادي لسياسات شؤون البلديات على مستوى الدولة وتحسين المؤشرات الوطنية الخاصة بالنفايات وجودة الهواء ومتابعة التنفيذ، بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتقليل معدل البصمة البيئية للدولة والتنوع البيولوجي ومتابعة تنفيذها واعتماد آلية مشتركة لإجراءات الرقابة والتفتيش البيئي ومتابعة تنفيذه مع اللجان المختلفة، وذلك بالتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص وبناء القدرات والتثقيف والتوعية».

وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة عمل المجلس المقترحة خلال السنوات الأربعة المقبلة والتي تشمل وضع أهداف لخفض الانبعاثات وتحديد الأدوار وإدارة البيانات المتعلقة بجرد وإعداد تقارير الغازات الدفيئة، وإعداد وتنفيذ الخطة الوطنية التنفيذية للتكيف مع التغير المناخي ومتابعة تنفيذ الأجندة الخضراء.

كما تم استعراض المخرجات الرئيسة للخطة الوطنية للتغير المناخي التي تم إعدادها من قبل الوزارة مؤخراً، وكذلك استراتيجية التنوع الغذائي للدولة والتي تعمل الوزارة حالياً على إعدادها.