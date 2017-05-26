عشية شهر رمضان.. ركود قياسي يجتاح غزة

غزة (وكالات)
يستقبل سكان غزة شهر رمضان المبارك على أثر الركود الاقتصادي الخانق الذي يعانيه القطاع من سنوات، والذي اشتكى تجار محليون من أنه تضاعف خلال العام الجاري، لاسيما خلال الشهرين الأخيرين.
ويكتفي معظم سكان القطاع بالطلبات الأكثر احتياجاً من قائمة المستلزمات التي اعتادوا على شرائها سنوياً تحضيراً لشهر رمضان المبارك.
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وتضيف أم ماهر «إن شهر رمضان عادة ما نحتاج فيه إلى مصاريف مالية مضاعفة عن الشهور العادية في العام، إلا أن الدخل المالي المحدود لعائلتها أثر سلباً على استعداداتها وتركها أمام خيارات صعبة باختصار قائمة احتياجاتها». وحال هذه السيدة بدا مماثلاً لأغلب رواد السوق قبل ساعات من حلول شهر رمضان في قطاع غزة.
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