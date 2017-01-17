افتتاح «إيكو ويست» 2017 بمشاركة محلية وعالمية

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس، ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، فعاليات الدورة الرابعة من معرض إيكو ويست 2017 المتخصص في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير والذي يستمر لمدة أربعة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

ويُعدُّ معرض إيكو ويست الدولي منصّةً فريدةً لاستعراض أفضل الممارسات والتجارب الرائدة والكشف عن مشاريع وتقنيات جديدة في قطاع إدارة النفايات حيث استقطب حوالي 48 شركة مزودة محلية وإقليمية وعالمية و5500 مشتر ومتخصص من قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير والذي يشهد نمواً متسارعاً في منطقة الشرق الأوسط.

وقال عيسى سيف القبيسي مدير عام تدوير «مركز إدارة النفايات-أبوظبي» خلال جولته التي افتتح فيها معرض إيكو ويست 2017 إن تدوير لا تدخر جهداً في سعيها لإبراز إمارة أبوظبي عاصمة عالمية لطاقة المستقبل وكوجهة ريادية للاستدامة، موضحا انه لا شك أن استقطابنا لعدد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير يأتي في إطار تلك الجهود التي نبذلها لتحقيق بيئة صحية مستدامة والتي بدورها تتماشى مع الخطط والرؤى المستقبلية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة.

وأضاف أنه انسجاماً مع خطة ورؤية إمارة أبوظبي تسعى تدوير- باعتبارها الجهة الحكومية الرئيسة المسؤولة عن كل الأنشطة المتعلقة بتطوير وجمع وصيانة ونقل وتشغيل ومعالجة خدمات إدارة النفايات بطريقة آمنة وفعالة واقتصادية في مختلف أرجاء إمارة أبوظبي - إلى تحقيق أهدافها من خلال تنفيذ مثل هذه المبادرات والأحداث الحيوية والمهمة والتي تُشكل منصة عالمية فريدة للجهات والشركات المشاركة.

ويتضمن جدول فعاليات المعرض لهذا العام عقد منتدى حلول إدارة النفايات الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء وصانعي القرار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث سيناقشون خلاله مجموعة من المواضيع المهمة والاستراتيجية والتي تتنوع بين الاطلاع على التجربة الفنلندية في إدارة النفايات واستعراض الاستراتيجيات الناجحة لإدارة النفايات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين الإدارة المستدامة لنفايات الإطارات وفصل النفايات من المصدر وإدارة النفايات الطبية والاطلاع على تجربة تحويل زيوت الطهي إلى وقود حيوي وتحويل النفايات إلى طاقة واستراتيجية الفندق المستدام والحدِّ من مخلفات الهدم والبناء.

كما تتضمن فعاليات المعرض توفير جناح توعوي وتثقيفي خاص للحضور والمشاركين من مختلف فئات المجتمع وذلك بهدف توعية الجمهور حول آلية العمل والأهداف التي تسعى تدوير لتحقيقها بالإضافة إلى تخصيص ورش عمل حول أهمية الالتزام بالنظافة وسلامة البيئة ودور كل من الحاوية الخضراء والحاوية السوداء للأطفال بحضور فريق من التوعية العامة التابع لتدوير وعدد من المرشدات.

كما تتناول الفعاليات الطرق المثلى لكيفية الاستفادة من النفايات ولضمان الاستخدام السليم والمستدام للموارد الطبيعية من أجل التشجيع على خفض إنتاج النفايات من مصدرها إلى جانب مجموعة من المسابقات.

يذكر أن تنظيم معرض إيكو ويست 2017 يصاحبه انعقاد كل من القمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه بالفترة بين 16 و19 يناير الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض»أدنيك».