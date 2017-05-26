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اعتقالات «مهمة» وضبط متفجرات مرتبطة بهجوم مانشستر
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تاريخ النشر: الجمعة 26 مايو 2017

عواصم (وكالات)

شهد التحقيق في تفجير مانشستر تطوراً سريعاً أمس، مع توقيف ثمانية مشتبه بهم «مثيرين للاهتمام». وأعلنت الشرطة البريطانية اعتقالات «مهمة» على خلفية التفجير الذي راح ضحيته 22 شخصاً، فيما ذكرت مصادر ألمانية وتركية أن المنفذ توقف في مطارين في الدولتين.

وقال قائد شرطة مانشستر إيان هوبكنز للصحفيين: «أريد أن أطمئن الناس بأن الاعتقالات التي قمنا بها مهمة، وأن التفتيش المبدئي لمواقع أظهر أدوات نعتقد أنها مهمة جدا للتحقيق» مشيراً إلى أن «عمليات التفتيش تلك ستستغرق عدة أيام حتى تكتمل».

وتحتجز شرطة مانشستر ثمانية أشخاص على خلفية التفجير الذي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي، وأطلقت امرأة من دون توجيه تهمة إليها. وكانت الشرطة قد داهمت عدة عناوين في المدينة منذ الثلاثاء، ومن بين المعتقلين شقيق الانتحاري سلمان العبيدي.

ونقلت صحيفة «إندبندنت» عن مصادر أمنية قولها إن الشرطة وأجهزة الأمن عثرت على المزيد من المتفجرات التي كان من المحتمل استخدامها في هجمات لاحقة لتفجير مانشستر، مشيرة إلى تفجير إحدى العبوات في تفجير تحت السيطرة وأن أجهزة الأمن قلقة من أن تقوم شبكة عازمة على تنفيذ هجمات أخرى بتصنيع مزيد من القنابل في وقت تم صباح أمس استدعاء خبراء متفجرات في جنوب مانشستر استجابة إلى نداء تلقوه من المكان حسب ما أفاد بيان للشرطة لكن تبين لاحقا أنه إنذار خاطئ.

وفي ألمانيا، أعلنت الشرطة أن العبيدي المنفذ المفترض لتفجير مانشستر، توقف فترة وجيزة في مطار دوسلدورف. وأوضحت الشرطة المحلية «حسب الوضع الراهن للتحقيقات، توقف المشبوه في مطار دوسلدورف لتغيير (الطائرة). أمضى فترة وجيزة في منطقة الترانزيت الآمنة». ... المزيد
     
 