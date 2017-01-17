«الظفرة» ينفذ أكبر مشروع سكني استثماري بمدينة السلع

المنطقة الغربية (الاتحاد)

بدأت شركة الظفرة للاستثمار بالتعاون مع بلدية المنطقة الغربية في تنفيذ أكبر مشروع سكني استثماري لمصلحة نادي الظفرة الرياضي الثقافي بمدينة السلع، بحسب بيان أمس.

ويشمل المشروع إنشاء مجمع سكني استثماري بمدينة السلع بالمنطقة الغربية حيث تمت الموافقة على هذا المشروع لخدمة موظفي الجهات الحكومية والخاصة في مدينة السلع، ويتكون المشروع الذي يقع في مساحة (17500 متر مربع) من ناد صحي، وهايبر ماركت، ومكاتب، وعدد 88 شقة سكنية (3،2،1) غرفة ومستلزماتها.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 37.5 مليون درهم بعائد.

وقال المهندس مطر المنصوري، عضو شركة الظفرة للاستثمار المكلف: المشروع جاء ليخدم موظفي الجهات الحكومية بالمنطقة الغربية ومدينة السلع تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية، مشيراً إلى أن نسبة إنجاز المشروع الحالية وصلت إلى 20% وأن المشروع يسير وفق ما تم التخطيط له بالاكتمال في موعده المحدد في أغسطس من العام الحالي. وأضاف أن مجلس إدارة نادي الظفرة برئاسة صالح جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة النادي، يعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى دعم إنسان المنطقة الغربية ليس رياضياً وحسب وإنما من جميع الجوانب، بما فيها المساهمة في تطوير البنية التحتية التي تساعد على النهوض بكل الجوانب الأخرى، وذلك تأكيداً لدور النادي الشامل.

وتقدم عضو شركة الظفرة للاستثمار بالشكر لرئيس مجلس إدارة النادي صالح جذلان المزروعي على دعمه ومتابعته للمشروع، مؤكداً أن المشروع لن يكون الأخير في خطط الشركة، وإنما هناك العديد من المشاريع التي سترى النور في القريب العاجل، والتي تسهم جميعها في دعم مسيرة التنمية بالمنطقة الغربية والتي تسهم بدورها في دعم خزينة النادي استثمارياً.