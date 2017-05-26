دراسة: نقص النوم يضاعف من مخاطر الوفاة

واشنطن (أ ف ب)

أظهرت دراسة حديثة أن النقص في النوم من شأنه مضاعفة خطر الوفاة بسبب احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية لدى الأشخاص الذين يواجهون مخاطر قلبية وعائية عدة بينها البدانة وارتفاع ضغط الدم ومعدل الكوليسترول الزائد أو السكري. واختار الباحثون عشوائيا 1344 بالغا بمعدل أعمار يبلغ 49 عاما و42% منهم من الرجال، وافقوا على تمضية ليلة في مختبر.

وخلال فترة متابعة استمرت أكثر من 16 سنة في المعدل، توفي 22% من الأشخاص المشاركين في الدراسة. وكان للأشخاص الذين يعانون متلازمة الأيض ممن ناموا أقل من ست ساعات في المختبر احتمالات أكبر بـ2.1 مرة للموت جراء نوبة قلبية أو جلطة دماغية.

وتوصي الدراسة الأشخاص البالغين بالنوم بين سبع ساعات وثمانٍ في اليوم.