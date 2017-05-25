هاميلتون وفيتل الأسرع في التجارب الحرة

موناكو (أ ف ب)

سجل البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) والألماني سيباستيان فيتل (فيراري) أمس في مونتي كارلو، التوقيت الأسرع في جولتي التجارب الحرة لسباق جائزة موناكو الكبرى، المرحلة السادسة من بطولة العالم للفورمولا -1 المقرر اقامتها الأحد.

في الجولة الأولى، حقق هاميلتون أسرع توقيت بتسجيله 1.13.425/‏‏1000 دقيقة (بعد 40 لفة) بمعدل سرعة وسطي 163.612 كلم/‏‏ ساعة، وهو توقيت قياسي لم يسبق تحقيقه على حلبة موناكو ماحياً الرقم السابق (1.13,622/‏‏1000 دقيقة) والذي كان سجله الأسترالي دانيال ريكياردو في التجارب الرسمية العام الماضي، وتفوق هاميلتون على فيتل متصدر الترتيب العام، وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن .

وفي الجولة الثانية من التجارب، سجل فيتل أسرع وقت وقدره 1.12.720 دقيقة (38 لفة) بمعدل سرعة وسطي بلغ 165.198 كلم في الساعة، متقدماً على ريكياردو (1.13.2071 د، 35 لفة) ورايكونن (1.13.283د، 46 لفة)، وجاء هاميلتون ثامناً وفيرشتابن سادساً، وبوتاس عاشراً . يبحث الألماني سيباستيان فيتل متصدر ترتيب السائقين عن تعزيز صدارته ومنح فريقه فيراري اللقب الأول منذ 2001 في جائزة موناكو الكبرى، ضمن المرحلة السادسة من بطولة العالم للفورمولا -1.

ويتقدم بطل العالم أربع مرات بفارق 6 نقاط فقط عن البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)، ويريد الابتعاد أكثر على طرقات الإمارة الفرنسية على مدى 78 لفة في السباق التاريخي المثير.

وتبادل السائقان الانتصارات والوصافة في السباقات الخمسة الأولى باستثناء جائزة روسيا التي راحت للفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيدس)، فتوج فيتل في أستراليا والبحرين، وحل وصيفاً في بقية السباقات، فيما توج هاميلتون في الصين وإسبانيا وحل وصيفاً في أستراليا والبحرين.وقد يعاني هاميلتون المتوج العام الماضي في مونتي كارلو للمرة الثانية بعد 2008، في منعطفات مونتي كارلو، نظراً لفارق الطول في قاعدة سيارته، مقارنة مع فيراري، ما يمنح الأخيرة رشاقة أكثر.

أما فيتل، بطل العالم أربع مرات، فيبحث عن لقبه الثاني في مونتي كارلو بعد الأول في 2011 تحت ألوان ريد بول، ويبدو الأسترالي دانيال ريكياردو «ردي بول»، الذي خسر سباق العام الماضي بسبب خطأ تكتيكي، جاهزاً لتعكير مزاج المتصدرين.