هاميلتون وفيتل الأسرع في التجارب الحرة

موناكو (أ ف ب)
سجل البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) والألماني سيباستيان فيتل (فيراري) أمس في مونتي كارلو، التوقيت الأسرع في جولتي التجارب الحرة لسباق جائزة موناكو الكبرى، المرحلة السادسة من بطولة العالم للفورمولا -1 المقرر اقامتها الأحد.
في الجولة الأولى، حقق هاميلتون أسرع توقيت بتسجيله 1.13.425/1000 دقيقة (بعد 40 لفة) بمعدل سرعة وسطي 163.612 كلم/ ساعة، وهو توقيت قياسي لم يسبق تحقيقه على حلبة موناكو ماحياً الرقم السابق (1.13,622/1000 دقيقة) والذي كان سجله الأسترالي دانيال ريكياردو في التجارب الرسمية العام الماضي، وتفوق هاميلتون على فيتل متصدر الترتيب العام، وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن .
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ويتقدم بطل العالم أربع مرات بفارق 6 نقاط فقط عن البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس)، ويريد الابتعاد أكثر على طرقات الإمارة الفرنسية على مدى 78 لفة في السباق التاريخي المثير.
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أما فيتل، بطل العالم أربع مرات، فيبحث عن لقبه الثاني في مونتي كارلو بعد الأول في 2011 تحت ألوان ريد بول، ويبدو الأسترالي دانيال ريكياردو «ردي بول»، الذي خسر سباق العام الماضي بسبب خطأ تكتيكي، جاهزاً لتعكير مزاج المتصدرين.