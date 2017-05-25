«العميد» يكرم أبطال كأس الطائرة

دبي (الاتحاد)

أقامت شركة النصر للألعاب الرياضية، مساء أمس، حفلاً لتكريم الفريق الأول لكرة الطائرة، الذي توج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد الفوز في مباراة قوية على فريق العين بثلاثة أشواط مقابل شوطين، على صالة آيبك أرينا بنادي الجزيرة.

أهدى عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، الكأس الغالية إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية ورئيس النادي، وإلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مؤكداً أن دعمهما للنادي وتوجيهاتهما بالاهتمام بجميع الألعاب وراء كل الإنجازات التي حققها أبناء النادي على كل المستويات، كما ثمن الأداء الراقي والجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهازان الفني و الإداري. وقال: نجحت فرق الألعاب الجماعية في نادي النصر «كرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد» في المنافسة بقوة على بطولات الموسم، ووصلت إلى أبعد نقطة في كل البطولات التي شاركت بها، وهذا يؤكد على نجاح السياسة التي اتبعتها شركة الألعاب الرياضية، في بداية الموسم عانينا من سوء النتائج وعدم التوفيق رغم التعاقد مع مدربين على أعلى مستوى، ولكن النتائج لم تكن مرضية، وكان قرار مجلس الإدارة بتصعيد المدرب زياد لرقش مدرب فريق الشباب بنادي النصر، ونجح بالفعل في إثبات وجوده وجاءت النتائج على أعلى مستوى، واستحق تجديد تعاقده لموسم جديد. وأضاف: الكأس الغالية التي حققها فريق كرة الطائرة هو لقب غالٍ علينا جميعاً، حيث تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ومن اليوم سنبدأ التفكير والتخطيط للموسم المقبل، لأن نادي النصر وجماهيره لاتكل ولا تمل من المنافسة بقوة وحصد الألقاب في جميع البطولات، ونعد جماهير العميد بتحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل. حضر الحفل عبد الرزاق الهاشمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب، وعبد الباسط علي عبد الرحمن عضو مجلس الإدارة والمشرف على المركز الإعلامي، ومحمد علي العور المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية.